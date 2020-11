FC Botoșani – „U“ Craiova | Marius Croitoru: „Craiova e clar favorită!“

Antrenorul formaţiei FC Botoşani, Marius Croitoru, a afirmat, astăzi, într-o conferinţă de presă, că Universitatea Craiova este 100% favorită în meciul de sâmbătă. Asta în condiţiile în care gruparea moldavă are 11 fotbalişti incerţi din cauza îmbolnăvirilor de COVID-19.

„Craiova este o echipă puternică, a demonstrat-o şi anul trecut şi în acest început de campionat. Chiar dacă au avut cele două meciuri pierdute cu două echipe pe hârtie net inferioare, pentru noi rămâne o echipă puternică a campionatului. Sunt cele trei din faţă, FCSB, CFR şi Craiova, care de doi-trei ani spun că vor să câştige campionatul. Prin tot ceea ce se întâmplă în acest moment la Craiova, e clar o candidată la câştigarea campionatului. E normal să plece 100% favorită, pentru că eu nu mă pot apropia de 11 jucători“, a declarat Croitoru, citat de Agerpres.

Marius Croitoru: „În momentul acesta nu am 18 jucători de câmp plus doi portari“

Tehnicianul a afirmat că în cazul în care unii dintre fotbalişti vor avea vineri rezultate negative la teste vor fi trecuţi pe foaia de joc, pentru a o putea completa.

„Toţi am fi dorit ca acest meci să ne prindă altfel. Mai ales noi, cei care suntem implicaţi în activitatea clubului. Din păcate asta este realitatea, este viaţa de zi cu zi. Din păcate ne-a afectat şi pe noi acest virus destul de grav. Dar vom juca cu fotbaliştii care vor fi apţi din punct de vedere medical. Acum nu se mai poate vorbi de capacitate de efort, de pregătire … Nu am de unde să produc. Un jucător care stă în izolare sau în carantină, dacă iese în două zile, nu poate face mare lucru.

Astăzi mai aşteptăm câteva teste, dar până sâmbătă la ora meciului, dacă sunt negative, ce mai poţi face? Astăzi este ultimul antrenament în care se mai poate face ceva. Nu am ce să fac în cazul în care se mai negativează 2-3, probabil că îi voi lua, îi voi trece pe foaie, ca să am la număr. În momentul acesta nu am 18 jucători de câmp plus doi portari“.

Partida FC Botoşani – Universitatea Craiova, din cadrul etapei a 11-a a Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 19.30 (live text pe gds.ro), pe stadionul „Municipal“ din Botoşani.

