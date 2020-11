Mirel Rădoi, mândru că-i România în urna doi: „Era un obiectiv pentru noi“

Selecționerul României, Mirel Rădoi, s-a arătat mulțumit de remiza de la Belfast, 1-1 cu Irlanda de Nord. Tehnicianul este totodată încântat de „promovarea“ în urna doi valorică pentru tragerea la sorți a Campiontului Mondial din 2022.

„Am întâmpinat ceva probleme la nivel de intensitate a meciului. Mai ales în repriza a doua, când am început destul de ezitant. Dar mă bucur că am reacționat foarte bine după golul primit. Mă bucur că celelalte rezultate și acest egal ne-au făcut să ajungem în urna a doua valorică, care era un obiectiv pentru noi. Mă așteptam la jocul bun al Irlandei de Nord, pentru că ei nu aveau nimic de pierdut, erau în fața propriilor suporteri. Pentru ei contează foarte mult atitudinea, pentru noi erau mai multe calcule. Poate a contat faptul că astăzi jucătorii au aflat depsre victoria la „masa verde“ cu Norvegia. Asta ar însemna atunci că noi, ca staff, nu am fost îndeajuns înțeleși. Trebuia să îi facem să înțeleagă importanța acestei partide. Prima și ultima impresie contează“, a comentat Mirel Rădoi, la Pro TV.

Mirel Rădoi: „Mai avem de lucrat la unitate“

Mirel Rădoi știe care a fost punctul slab al tricolorilor în aceste ultime partide.

„Fiecare a încercat să aducă plusul de care aveam nevoie în acest moment, pentru că trecem printr-o situație dificilă, cu jucători accidentați și depistați pozitiv cu coronavirus. Sunt aspecte pozitive și negative… Nu o să mă feresc de cele negative! În unele momente ne relaxăm în timpul partidei exact în momentele când trebuie să ne dominăm adversarul, mai avem de lucrat la unitate. În unele momente, e vorba și despre presiunea psihologică pe care noi singuri o punem. Aspectele pozitive pot fi enumerate prin jucătorii care ne înțeleg mesajul, prin atitudinea“, a explicat Mirel Rădoi.

„Putem să picăm cu echipe foarte bune. Noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce trebuie să facem, să dezvoltăm principiile pe care le avem. Va trebui de aici să plece mereu mai motivați, să motiveze și colegii de club să arate că pot fi un exemplu“, a mai spus Mirel Rădoi.

„Am în continuare contract cu FRF pentru următoarea campanie“

Mirel Rădoi a fost întrebat din nou despre posibilitatea de a renunța la națională în favoarea Universității Craiova, iar tehnicianul a fost vehement.

„Eu am în continuare contract cu FRF pentru următoarea campanie. Dacă Federația nu va mai dori să continue cu mine, atunci vom discuta și vom vedea. Niciodată nu am declarat altceva, nu am declarat că plec în altă parte. Din punctul meu de vedere, totul este clar“, a spus Mirel Rădoi.

Iată cum arată urnele pentru preliminariile CM 2022:

Urna 1: Belgia, Franța, Anglia, Portugalia, Spania, Italia, Danemarca, Croația, Germania, Olanda.

Urna 2: Elveția, Polonia, Suedia, Țara Galilor, Austria, Ucraina, Turcia, Serbia, Slovacia, România.

Urna 3: Rusia, Irlanda, Norvegia, Ungaria, Cehia, Scoția, Islanda, Irlanda de Nord, Finlanda, Bosnia.

Urna 4: Grecia, Slovenia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania, Bulgaria, Belarus, Israel, Georgia, Luxemburg.

Urna 5: Cipru, Armenia, Feroe, Azerbaijan, Estonia, Kosovo, Kazahstan, Lituania, Letonia, Andorra.

Urna 6: Moldova, Malta, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.

13 echipe din 55 se califică la Campionatul Mondial

Cum ar arăta grupa dificilă pentru România: Franța, România, Rusia, Grecia, Cipru, Malta.

Cum ar arăta grupa ușoară pentru România: Danemarca, România, Bosnia, Georgia, San Marino.

