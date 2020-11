Corneliu Papură a susţinut astăzi prima conferinţă de presă de la revenirea la cârma echipei Universitatea Craiova. El a explicat că nu a fost nevoie de negocieri cu patronatul pentru preluarea echipei. Papură a punctat că a fost mereu în slujba clubului şi că speră să reuşească un parcurs foarte bun.

„Eu nu am plecat de la club niciodată. Nu am mai apărut în conferinţele de presă sau mai ştiu eu ce, dar lucrurile au decurs la fel. Şi acolo unde sunt angajat vreau să fac lucruri bune. Nu mă cramponez niciodată de o negociere, atâta timp cât cred că pot să fac lucruri bune, să le fac să meargă. Jucătorii s-au comportat normal când m-au văzut la primul antrenament.

Tot timpul când este o schimbare de antrenor, fiecare jucător îşi face gânduri că ar putea fi rezervă, că noul antrenor îl place sau nu-l place. Nu cred că jucătorii mei ar trebui să-şi facă astfel de idei preconcepute. Ei trebuie să se pregătească, sunt profesionişti şi să dea totul pentru a câştiga. În momentul în care antrenorul va apela la el 5 minute sau 10 meciuri el trebuie să fie pregătit. Trebuie să dea maximum pentru a câştiga. Sunt jucători noi, încă nu-i cunosc din punct de vedere uman şi nici ei pe mine. Ne adaptăm unii cu alţii şi încercăm să facem lucruri bune“, a spus Papură.

Corneliu Papură a comentat şi zvonul cu venirea lui Mirel Rădoi:

„Eu sunt aici, nu mă deranjază că se vorbeşte despre un alt antrenor. Ceea ce este foarte sigur este că încerc să fac tot ce depinde de mine pentru a pregăti cât mai bine meciul de la Botoşani. Este singurul lucru la care mă concentrez. Sperăm să reuşim să cucerim titlul! Îmi doresc din tot sufletul asta. Împreună (cu suporterii – n.r.) am reuşit să câştigăm. Cu siguranţă nu vor fi toţi mulţumiţi de numirea unui antrenor sau altul. Dar ceea ce pot să-i asigur este că fac tot ce depinde de mine pentru a reuşi“.

„Abordăm meciul cu încredere putem reuşi un rezultat bun“

Corneliu Papură revine la cârma Ştiinţei la un meci cu FC Botoşani, ce este programat sâmbătă, de la ora 19.30, în Moldova. Coincidenţa face că el a părăsit echipa chiar înaintea unui joc cu trupa lui Marius Croitoru, care nu s-a mai disputat din cauza pandemiei ce a condus la întreruperea campionatului.

„Ca jucător am debutat cu Rapid şi am încheiat cu Rapid. Acum revin la un meci cu Botoşani, după ce în mandatul trecut am plecat înaintea unui joc cu Botoşani, pe care nu l-am mai jucat. E o coincidenţă stranie. Probabil că acum trebuie să continui ceea ce am lăsat neterminat. Încercăm să facem tot ce depinde de noi pentru a câştiga acest meci, cu FC Botoşani. Este un joc dificil, împotriva unei echipe bune şi unde nu am câştigat de foarte multe ori.

Nu cred că au mari probleme de efectiv. Vom vedea acolo, dar nu are niciun fel de importanţă ce jucători aliniază. La nivel declarativ întâlneşti o echipă slab cotată, iar pe teren lucrurile nu stau deloc aşa. Ăsta este modul meu de a gândi şi s-a întâmplat de foarte multe să întâlneşti o echipă mai slab cotată şi să pierzi. Totul depinde cât de motivat eşti când intri în teren. Cred că dacă ne concentrăm şi abordăm meciul cu încredere putem reuşi un rezultat bun. Este o mare greşeală să crezi că poţi câştiga un meci dinainte, indiferent de problemele pe care le adversarul. Trebuie să joci şi să câştigi. Sperăm să câştigăm, iar ce rezultate vor fi în această etapă vom vedea“, a subliniat Corneliu Papură.

Liga 1, etapa 11:

Vineri, 20 noiembrie – ora 17.30: Poli Iași – FC Argeş, ora 20.30: Dinamo – FC Voluntari.

Sâmbătă, 21 noiembrie – ora 13.00: Academica Clinceni – FC Viitorul, ora 19.30: FC Botoșani – Universitatea Craiova.

Duminică, 22 noiembrie – ora 17.00: Hermannstadt – Astra Giurgiu, ora 20.00: CFR Cluj – UTA Arad.

Luni, 23 noiembrie – ora 18.30: Chindia Târgoviște – Sepsi Sf. Gheorghe, ora 21.00: Gaz Metan Mediaș – FCSB.

Clasament:

1.FCSB 24 puncte (golaveraj 28-10)

2.„U“ Craiova 24 (14-5)

3.CFR Cluj 21 (12-5)

4.Sepsi 16 (13-9)

5.Clinceni 16 (10-6)

6.Viitorul 16 (17-14)

7.UTA 14 (11-11)

8.Chindia 14 (6-7)

9.Mediaş 13 (15-14)

10.Voluntari 13 (14-13)

11.Botoşani 11 (15-17)

12.Hermannstadt 11 (11-15)

13.Iaşi 9 (11-28)

14.Argeş 8 (9-17)

15.Dinamo 6 (9-14)

16.Astra 5 (10-20)

Citeşte şi: FC Botoşani – „U“ Craiova / Reagy Ofosu: „Ar fi bine să redevenim lideri acum“