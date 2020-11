Ciprian Tătăruşanu s-a retras de la echipa naţională a României

Portarul Ciprian Tătăruşanu (34 de ani) şi-a anunţat, astăzi, într-o scrisoare publicată pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal, retragerea de la echipa naţională a României pentru care evoluat de-a lungul carierei sale în 73 de partide.

„După 73 de meciuri pentru România, căpitanul Ciprian Tătăruşanu se retrage din activitatea la echipa naţională. Ciprian a debutat în 2010 pentru România şi a apărat timp de 11 ani poarta noastră, fiind participant cu prima reprezentativă la EURO 2016 şi căpitan al tricolorilor. Prin cele 73 de partide pentru naţională, devine ocupantul locului 17 în clasamentul all-time al jucătorilor cu meciuri pentru România, la egalitate cu Cosmin Contra. Federaţia Română de Fotbal şi echipa naţională îţi mulţumesc, Ciprian, pentru întreaga activitate în tricoul României şi pentru exemplul de profesionist pe care l-ai construit în aceşti ani, un adevărat reper pentru noile generaţii“, se arată pe site-ul FRF.

„Am jucat mai bine de un deceniu pentru România, cu onoare şi mândrie“

Ciprian Tătăruşanu, în prezent legitimat la clubul italian AC Milan, a menţionat în scrisoarea sa de retragere că se gândea la acest lucru de la începutul acestui an.

„Am început să mă gândesc serios la momentul retragerii mele de la echipa naţională încă de la începutul acestui an. Până la 34 de ani, am jucat mai bine de un deceniu pentru România, cu onoare şi mândrie, de fiecare dată recunoscător pentru că sunt convocat şi pentru că pot cânta imnul purtând cel mai important tricou pentru mine. Tricoul în care am visat să joc de când eram copil.

În curând voi împlini 35 de ani, aşa că în ultimele luni mi s-a întărit convingerea că e momentul să iau această decizie. Am avut o relaţie foarte bună cu toţi selecţionerii României din aceşti 11 ani şi cu toţi membrii staff-urilor tehnice. Aşa că orice speculaţie legată de alte presupuse motive decât cele pe care vi le împărtăşesc nu îşi are locul. Am fost convocat, am jucat, am apărat pentru România şi în această misiune specială am pus tot ce am avut mai bun ca fotbalist“, a afirmat el.

„Este timpul ca alţi portari români să vină din urmă“

Tătăruşanu susţine că este momentul ca alţi jucători să apere poarta primei reprezentative.

„Pur şi simplu cred că este timpul ca alţi portari români să vină din urmă, să apere poarta echipei naţionale, iar eu să fac un pas în spate. Avem portari tineri de mare perspectivă, avem portari cu experienţă care pot face faţă oricând acestui rol. S-a încheiat un ciclu, prin finalul campaniei de calificare la EURO şi prin disputarea ultimei ediţii din Liga Naţiunilor, şi începe un alt ciclu, prin preliminariile de Mondial programate în primăvară. Aşadar, acesta cred că e momentul cel mai bun pentru ca povestea mea frumoasă la echipa naţională să se încheie.

Vreau să mulţumesc tuturor suporterilor, selecţionerilor, membrilor staff-urilor tehnice, Federaţiei Române de Fotbal, oamenilor din staff-urile administrative şi medicale, alături de care am lucrat şi de la care am învăţat atât de multe lucruri. Poate că felul meu de a fi nu a fost mereu cel aşteptat de public şi jurnalişti, dar ştiu sigur că acest fel de a fi a contat enorm pe teren, acolo unde am avut responsabilitatea cea mai importantă, aceea de a apăra poarta României. Sunt fericit pentru 11 ani frumoşi şi vă asigur că am fost de fiecare dată mândru să joc pentru România, dând totul pentru echipa mea. Să pot fi căpitanul României a însemnat pentru mine cel mai frumos lucru din carieră. Vă mulţumesc“, încheie Ciprian Tătăruşanu.