Banii câștigați cu TIR-ul merg la fotbal fără regret pentru Iulian Petrișor Statie

Dragostea pentru fotbal depășește de multe ori așteptările, iar unii pătimași fac lucruri aproape nebunești. Este și cazul lui Iulian Petrișor Statie, un fost jucător de fotbal al Olteniei, care nu a reușit să bifeze meciuri pe prima scenă, dar care este decis să-i ajute pe alții să o facă. În prezent este șofer pe TIR, face curse internaționale, și de circa trei ani are dare mână la fotbalul juvenil și nu are niciun fel de regret.

„Făceam multe lucruri cu banii aceștia. Cred că eram foarte bine acasă, dar simt că trebuie să ajut“, ne-a declarat Iulian Petrișor Statie, care stă plecat de acasă cu săptămânile.

„Eu aș vrea să ajutăm cât mai mulți copii“

Iulian (43 ani), fost fotbalist la Armata Craiova, FC Balș și Sibiu ne-a explicat cum a început povestea sa de investitor în fotbal.

„Am ales asta în 2017, când, fiind tot la fel plecat în Germania, mi-a venit ideea. Vorbeam cu un prieten despre fotbal, i-am spus că am jucat și eu ceva fotbal. Din una în alta, i-am zis că atunci când vin acasă o să deschid o școală din asta. Și așa am făcut! Am sunat niște prieteni, m-am consultat cu ei cum ar fi bine și aveam de ales între Asociație Sportivă sau Club Sportiv. Am ales pentru continuitate, adică Club Sportiv, pentru că o astfel de organizare te ajută în mai multe feluri, poți face transferuri, etc. Când spun transferuri nu mă gândesc la câștiguri, ci la ideea de a se autofinanța într-o zi. Eu aș vrea să ajutăm cât mai mulți copii“, a spus Iulian Petrișor Statie.

ACS Viitorul Băleasa, primul club înființat în 2017

Șoferul nostru de TIR a înființat clubul ACS Viitorul Băleasa, o localitate din Olt, de care este legat sufletește.

„ACS Viitorul Băleasa a apărut în 2017 și am mers pe ideea de a promova copiii din mediul rural. Acel club, care activează și astăzi, l-am făcut alături de doi prieteni. Eu eram plecat, iar ei s-au zbătut cu totul, au mers prin sate și au făcut selecții, apoi au trecut la treabă. A fost o surpriză pentru toată lumea, pentru că acei copii au câștigat campionatul județean în primul an, 2017-2018, cu Sorin Pătrașcu antrenor și Sorin Popescu secund. L-am luat lângă noi și pe Marian Vigu, un afacerist din zonă.

ACS Viitorul Băleasa în 2018 (Foto: Alex Vîrtosu)

Am hotărât să înscriem juniorii și la Liga a IV-a Olt, ca să se călească. A fost greu la început, dar după au apărut și rezultatele bune, împotriva unor echipe cu pretenții. Am susținut și meciuri amicale cu echipe titrate din fotbalul juvenil, cum ar fi Universitatea Craiova, Academia „Gică Popescu“, am făcut egal la Mediaș… Deci au fost rezultate bune, care ne-au dat încredere că munca noastră e bine făcută“, a spus Iulian Petrișor Statie.

„Acum, Viitorul Băleasa a transferat doi jucători la CSM Slatina, pe Beniamin Enache și Abel Stan. Ei sunt în lotul echipei mari, iar noi ne mândrim cu asta. Sunt doi mijlocași buni, serioși, care pot juca la orice nivel. Și acum avem o echipă foarte bună! Dacă s-ar da drumul la campionatul Ligii a IV-a Olt am putea lupta pentru promovare“, a mai spus Iulian Petrișor Statie.

A apărut și Viitorul Iulius Confas Craiova, un proiect „de suflet“

Iulian Petrișor Statie a prins gustul fotbalului juvenil și a decis să investească în puștii Craiovei, chiar dacă știa că va fi foarte greu financiar și chiar dacă Bănia oferă o concurență acerbă la acest nivel.

„Am demarat de curând un alt proiect: Viitorul Iulius Confas Craiova. Am pornit cu Adrian Popa antrenor, un om minunat, care își face treaba foarte serios. I-am dat drumul cu doar câțiva copilași, iar acum avem circa 40 de băieți în doar câteva luni. Avem juniori până în 14 ani. Deocamdată aici rămânem. Ușor, ușor o să dăm drumul și la o echipă de Liga a IV-a. Cu ce avem la Băleasa și aici, la Craiova, cu siguranță vom face o echipă puternică în Dolj. Am încercat să le oferim toate condițiile. Nimeni nu a dat vreun ban pentru mingi, echipamente sau treninguri. S-au cheltuit foarte mulți bani, dar am făcut-o din inimă și pentru fotbal“, a spus Iulian Petrișor Statie.

„Nu ne sperie concurența! Noi încercăm să oferim ceva mai mult față de ceilalți. După cum știți, în multe locuri se plătește totul, iar noi nu percepem nimic și le oferim totul, inclusiv cantonamente. Sperăm să-i cucerim cu toate astea și cu metodele noastre de lucru“, a punctat președintele-fondator.

„Vreau ca Viitorul Iulius să fie un club puternic!“

Iulian Petrișor Statie este decis să meargă înainte cu amele cluburi, chiar dacă știe că va fi greu. El speră ca în doi ani maximum să scoată jucători buni pentru Universitatea Craiova sau alte din țară.

„Am făcut eforturi pentru a-i ajuta și pentru a le da copiilor o șansă să crească sănătos din punct de vedere fotbalistic. La noi nu se ține cont al cui ești sau mai știu eu ce altceva. Noi ținem cont de talentul copilului și încercăm să-i promovăm la echipele unde avem și noi ‘intrări’. Am vrea să-i ducem pe toți la Universitatea Craiova, dar dacă nu s-o putea ne orientăm și îi propunem în altă parte. Vrem să le fie bine băieților noștri și să câștige și clubul ceva, ca să poată să se autofinanțeze.

Știți câți mi-au zis să renunț? Foarte mulți! Oricât ar fi de greu cu ambele cluburi, mergem până la capăt! Nu dau înapoi, din contră. Viitorul Iulius vreau să fie un club puternic! În viitor vreau să mă implic mult mai mult decât o fac acum. O să merg peste tot pe la țară și o să încerc să găsesc atât copii, cât și tineri de 20 și ceva de ani care nu au avut o șansă. Sunt convins că o să rămâneți surprinși plăcut de rezultatele noastre în câțiva ani“, a încheiat Iulian Petrișor Statie.

Adrian Popa: Ne este greu fără competiții

I-am vizitat „la lucru“ pe cei de la Viitorul Iulius Confas Craiova și am văzut mult entuziasm în ochii antrenorului Adrian Popa, și el un fost fotbalist cu state vechi în fotbalul craiovean.

„Mă simt foarte bine printre copii, întineresc de fiecare dată și intru în lumea lor imediat. Am mai antrenat în urmă cu câțiva ani pe Fortuna Craiova. Acum am primit șansa aceasta de la Iulian și de la Marian Vigu și le mulțumim din suflet pentru tot ceea ce fac pentru noi. Îmi doresc foarte mult ca într-un an și jumătate să dau trei-patru jucători către Universitatea Craiova, acolo unde am făcut și eu ABC-ul fotbalului, la domnul Dandu Ustabacieff. Ne este foarte greu fără competiții! Această pandemie ne pune mari probleme și le fură și o bună parte din copilărie acestor puști.

Când ai competiție îi simți mai bine, sunt mult mai concentrați și ai și publicul, adică părinții, de partea ta. Și pentru că tot am amintit de părinți pot spune că avem o unitate mare și formăm o adevărată familie. Țin foarte mult la acești puști, la fel ca la copilașul meu. Le-am explicat de prima dată părinților că nu fac diferențe între copii și le acord aceeași atenție. Automat, într-o echipă de 20 de inși, nu pot intra toți titulari, dar cine muncește și merită, va fi acolo. Avem o concurență bună pe fiecare post, vin la antrenamente în ciuda pandemiei și asta contează enorm pentru mine“, a afirmat Adrian Popa.

Componența clubului Viitorul Iulius Confas Craiova:

Copii născuți între 2010 și 2013 (grupa mică): Toni Ionuț Beșliu, Claudiu Marian Uliu, Adrian Cristian Vică, Eduard Mihai Tănasie, Dragoș Gabriel Trașcă, Raul Gabriel Dobrian, Stefano Alejandro Burtea, Gabriel Nicolas Duțu, Edward Ștefan Nițoi, Cristian Andrei Mateescu, Iosif Nicolas Dumitru Mașica, Răzvan Marian Bănică, Alexandru Grigorescu, Yannis Amzulescu, Rareș Cristian Marian.

Copii născuți în 2007-2008-2009: Gabrielle Mateo Lupu, Alessio Marian Ionuț Jianu, Vlad Andrei Toader, Norel Costel Iana, Antonio Iana, Rareș Gabriel Matei, Răzvan Mihai Matei, Alessandro Mario Tricu, Andrei Ștefan Dumitrescu, Mihai Darius Dumitru, Lorenzo Sebastian Teav, Roberto Gabriel Bănică, Mario Remus Dărac, Aurelian Ionel Meca, Răzvan Ștefan Amza, Vlad Florin Ghiță, Andrei Cosmin Tudosie, Mihai Eduard Neagu, Raul Ionuț Gabriel Bălaș, Ionuț Mincă.

