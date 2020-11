Liga Națiunilor | Tricolorii, obligați la victorie la Belfast

Naționala României întâlnește astăzi, de la ora 21.45 (Pro TV), pe stadionul „Windsor Park“ din Belfast. Reprezentativa Irlandei de Nord. Acesta este ultimul meci al tricolorilor din Liga Naţiunilor și contează pentru clasamentul FIFA, care va determina urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor preliminare pentru CM 2022. Calificările pentru Mondial debutează în martie, tragerea la sorți este în decembrie, dar lucrurile se fixează practic acum!

România are nevoie de victorie la Belfast cu Irlanda de Nord. În același timp trebuie să așteptăm pași greșiți din partea Slovaciei, care joacă în Cehia, și Rusiei, evoluează în Serbia, iar un egal ar putea să ne avantajeze. Toate cele trei partide se dispută astăzi!

Calculele sunt făcute în baza prezumției că România va obține în urma deciziei UEFA cele trei puncte cu Norvegia, partidă anulată în urma neprezentării nordicilor la meci.

Tricolorii vor evolua cu banderole negre pe braț

Tragedia petrecută la Spitalul Piatra Neamț nu afost trecută cu vedere nici de FRF. Echipa națională a României este alături de victimele incendiului și de familiile celor dispăruți. Astfel, tricolorii au solicitat și au primit acceptul UEFA pentru a purta banderole negre la Belfast. Totodată, forul continental a acceptat păstrarea unui moment de reculegere în startul partidei.

De luat în calcul și faptul că meciul de pe stadionul „Windsor Park“ se va desfășura cu 1.000 de suporteri ai echipei gazdă în tribune. Conform protocolului UEFA pentru această perioadă afectată de pandemie, la partidele din competițiile organizate de forul continental pot participa fani până la 30% din capacitatea stadionului. Dar numai suporteri ai echipelor gazdă!

Confruntarea va fi arbitrată de o brigadă din Elveţia, formată din centralul Sandro Schaerer, asistenţii Bekim Zogaj şi Jonas Erni și „rezerva“ Fedayi San.

Clasament grupa 1, Liga B: 1. Austria 12 puncte (golaveraj 8-5), 2. Norvegia 9 (11-3), 3. România 4 (4-8), 4. Irlanda de Nord 1 (3-10).

Alex Albu: Sunt sigur că vom câștiga

Jucătorul formației UTA Arad, Alexandru Albu, convocat în premieră de selecționerul Mirel Rădoi, a afirmat că este un vis împlinit pentru el să îmbrace tricoul României. Cât despre meciul cu Irlanda de Nord, Albu nu concepe decât victoria.

„Am întâlnit niște colegi minunați, alături de care am muncit de când am ajuns aici. De când am început fotbalul m-am gândit la echipa națională. Mă bucur că am reușit să ajung aici și sper că voi și juca. Prin evoluțiile mele sper să fiu convocat în continuare“, a declarat Alexandru Albu, în drum spre Belfast.

„Va fi un meci foarte greu, pentru că întâlnim un adversar puternic, agresiv, care se închide foarte bine. Știm că ne va aștepta o bătălie grea, dar sunt sigur că o vom câștiga. Eu zic că va fi 1-0, 2-0 pentru noi și ar fi suficient“, a mai spus Alexandru Albu.

