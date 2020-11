Ianis Hagi: „Suntem fericiți, am făcut istorie pentru România“

Întors la naționala mică după mai bine de un an, Ianis Hagi s-a arătat încântat de reușita din această seară a echipei U21. Acesta a vorbit despre desfășurarea meciului și a oferit declarații înduiușătoare pentru toți iubitorii de fotbal din România.

„Imposibil să nu ai emoții înainte de acest meci, dar contează cum le gestionezi și s-a văzut că ne-am descurcat bine. Chiar dacă ne-au condus, noi am condus meciul, am avut ocazii. Știam că până la sfârșit vom marca. Ei erau cu un om în minus, nu ne-au mai atacat, iar noi am ținut mingea și nu am riscat. Suntem fericiți, am făcut istorie pentru România și o țară întreagă mândră.

Ne este greu fără suporteri, pentru că ei ne susțin de fiecare dată și ne împing de la spate. La final, am salutat galeria, chiar dacă ei nu erau acolo, pentru că și pentru ei jucăm. Este un moment frumos din cariera mea. Sunt mândru că port banderola de căpitan la națională. Chiar dacă este o presiune în plus, așa mă dezvolt și capăt personalitate în joc. Sunt la început de carieră, am multe de învățat, iar acum mă întorc la Rangers să fac treabă, iar apoi la EURO. Vom da 100% la fiecare meci de la EURO. Vom juca pentru tricou, pentru fani, pentru familiile noastre“, a spus Ianis Hagi, la finalul meciului cu Danemarca.

