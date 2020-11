Internaţionalul român de tineret Valentin Costache a declarat la finalul partidei cu Danemarca că nu îi vine să creadă că a reuşit să marcheze golul egalizator.

„Nu îmi vine să cred nici acum, chiar mă gândeam înainte de meci că trebuie să mai marchez şi eu. Nu am mai făcut-o nici la club, să mai spăl şi eu din păcate, şi uite că a venit acest gol şi această calificare. Nu am cuvinte. Am zis că o să intre, o să intre şi până la urmă am reuşit să marchez. Eu sunt pur şi simplu blocat, nu îmi vine să cred. Când eram mic doar visam la asta. Am păstrat tricoul şi nu o să îl dau nimănui“, a declarat Costache.

El speră ca la Campionatul European de anul viitor echipa naţională de tineret a României să egaleze performanţa de la ediţia trecută, când a atins faza semifinalelor.

„La EURO o să încercăm să o luăm meci cu meci şi să ajungem cât mai sus. Aţi văzut cu toții ce jucători avem. Dacă ar fi fost plin stadionul cred că aveam 1-0 încă de la vestiare”, a adăugat Costache.

Olaru: „Vrem să demonstrăm şi la EURO că România are o echipă mare“

De asemenea, Darius Olaru a afirmat că dacă ar fi avut nevoie de o victorie pentru a se califica la EURO U21, formaţia României ar fi putut să o obţină, întrucât a evoluat foarte bine.

„Este foarte importantă această calificare, pentru că este rodul muncii noastre. Am muncit foarte mult în această campanie şi cu atât mai dulce este pentru că ne-am calificat la ultimul meci. În timpul partidei am auzit că ne este bun şi un egal şi am încercat să ţinem de acest rezultat. Cred că meritam să câştigăm acest meci pentru că am făcut o primă repriză foarte bună. Cred că dacă aveam nevoie de cele trei puncte le obţineam, pentru că am jucat foarte bine“, a spus Darius Olaru.

El speră ca echipa lui Adrian Mutu să egaleze cel puţin performanţa de la ediţia trecută e Campionatului European, când a ajuns până în faza semifinalelor.

„La campionatul trecut a fost cel mai frumos sentiment când am fost prezent acolo şi sper că şi de data asta va fi la fel. Am arătat din nou că suntem o echipă foarte bună şi că merităm să fim la EURO. Vrem să egalăm cel puţin ceea ce am făcut data trecută. Fiecare dintre noi am simţit presiunea la acest meci, a fost o finală pentru noi. Pentru meciurile astea ne-am născut, ne pregătim zi de zi, pentru meciurile cu miză. Sperăm să demonstrăm şi la EURO că România are o echipă mare”, a încheiat Olaru.