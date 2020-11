Liga 2 / Dan Vasilică: „Trebuia să fim mai exacți, mai cerebrali“

Liderul Ligii 2, FCU Craiova, nu a reușit decât o remiză, 1-1 (Bradley Diallo ’71 / Constantin Stoica ’87), cu Gloria Buzău, în partida susținută duminică seară, la Severin. La finalul întâlnirii, antrenorul oltenilor, Dan Vasilică, a admis că elevii săi nu au fost 100% concentrați și astfel s-a bifat cea de-a treia remiză consecutivă.

„Am marcat primii și mă așteptam să câștigăm. A urmat o execuție extraordinară, deosebită a oaspeților și așa s-a scris soarta partidei. Ne așteptam la o astfel de partitură și din partea lor. S-a simțit presiunea și în momentul în care am condus. Am vrut să ținem mai mult de minge, să pasă. Trebuia să fim mai exacți, mai cerebrali. Să facem o posesie cât mai prelungită și să nu le dăm posibilitatea adversarilor să vină peste noi. Probabil, presiunea de a ne desprinde în fruntea clasamentului s-a resimțit în rândul jucătorilor.

Am marcat, dar am și primit gol. Obiectivul era să nu primim gol, dar trebuia să marcăm mai mult decât adversarul. În ultimele meciuri nu ne-a mai ieșit să câștigăm. E adevărat, până la urmă, se adună punct cu punct. Iar în economia clasamentului contează și aceste puncte mărunte pe care le adunăm“, a declarat Dan Vasilică, citat de liga2.prosport.ro.

Ilie Stan: „Este un rezultat echitabil“

De partea cealaltă, tehnicianul Gloriei Buzău, Ilie Stan, a considerat că rezultatul final este unul just.

„Eu cred, totuși, că este un rezultat echitabil, ținând cont de faptul că noi am avut o primă repriză bună, în care puteam să înscriem. După aia am avut 15-20 de minute în care nu am mai avut aceeași agresivitate din prima repriză. Am încercat să vin cu jucători proaspeți, dar a venit acea fază fixă unde am primit gol, deși eu pregătesc foarte bine astfel de situații. Dar îmi felicit jucători că au avut tăria de a reveni și a înscrie. Este un punct constructiv pentru noi. Acum avem un moral bun, suntem motivați și sper să câștigăm în restanța de miercuri (cu Comuna Recea – n.r.). Chiar vreau să îl felicit pe Stoica pentru acea execuție“, a spus Ilie Stan.

Citește și: Liga 2 / FCU Craiova s-a împiedicat și cu Gloria Buzău