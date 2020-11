Liga 3 / În sfârșit: CSO Filiași a bătut la Clinceni și a trecut pe primul loc!

Deși a fost greu încercată de Covid-19, formația CSO Filiași și-a făcut treaba cum a putut mai bine. Și, se pare, chiar a făcut-o bine! Spunem asta pentru că și astăzi a efectuat deplasarea cu un efectiv redus în Ilfov, dar s-a impus cu 3-1 în fața echipei secunde a Academicii Clinceni. Partida a fost restantă din etapa a 7-a. În urma acestui succes, Mario Găman, membrii staff-ului său și jucătorii au sărbătorit după meci locul 1 în Liga 3, seria 6.

Golurile lui CSO Filiași au fost marcate de Cosmin Calu (’29), Sabin Lupu (’82) și Cătălin Manolache (’90). De menționat faptul că la scorul de 2-1 gruparea doljeană a irosit și o lovitură de la 11 metri, prin Dragoș Săulescu (’85).

Golul ilfovenilor a fost marcat în minutul 52 de Gabriel Gliga.

Academica II Clinceni: Vasile Soare – Alex Bunea, Marius Mocanu, Andrei Șușu, Bogdan Ilie, Andrei Moise, Gabriel Gliga, Andrei Gheorghiță, Eduard Rusu, Adrian Pereny, Cristian Ghețu. Au mai intrat: Robert Jendea, Bogdan Olea, Alin Dobre. Antrenor: Tudorel Baciu.

CSO Filiași: Mario Enache – Robert Dănescu (’90+2, Dragoș Circă), Ionuț Tătaru, Eduard Dina, Cosmin Calu – Andrei Vaștag – Dragoș Săulescu (’90, Andrei Militaru), Cristian Poiană, Răzvan Vulpe, Sabin Lupu (’69, Cătălin Manolache) – Alex Fotescu (’90+2, Aurel Lupu). Antrenor: Mario Găman.

Mario Găman: Suntem acolo unde ne este locul

Antrenorul formației CSO Filiași, Mario Găman, a fost bucuros pentru reușita de la Clinceni, care i-a adus pe primul loc în C6 chiar și cu un joc mai puțin disputat.

„Suntem foarte bucuroși după acest meci. A jucat pe un teren mai greu, dar jocul a fost la îndemâna noastră. Am avut ocazii foarte multe, ca de fiecare dată, ne păstrăm norma de a rata. Pozitiv este că ajungem în fața porții foarte ușor. Este o victorie frumoasă, merituoasă și ne bucurăm că am suntem acolo unde ne este locul. Sperăm să ne recuperăm, pentru că și astăzi am avut probleme medicale și am avut un efectiv redus. Sperăm să abordăm cu bine următoarele două meciuri. Mâine avem de susținut testele medicale și să dea Dumnezeu să ieșim bine și vedem ce va fi“, a declarat Mario Găman, pentru GdS.

Pentru CSO Filiași urmează un meci pe teren propriu cu CSM Alexandria. Acesta este programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 14.00, pe stadionul „Orășenesc“. Apoi miercuri, 18 noiembrie, băieții lui Mario Găman vor „stinge“ restanța cu Petrolul Potcoava, din etapa 9.

Clasament Liga 3, seria 6:

1.CSO Filiași 18 puncte (golaveraj 12-7)

2.Vedița Colonești 17 (20-8)

3.Flacăra Moreni 16 (16-11)

4.Sporting Roșiori 15 (16-7)

5.CSM Alexandria 12 (14-11)

6.Unirea Bascov 12 (15-14)

7.FC Pucioasa 11 (12-12)

8.Petrolul Potcoava 8 (8-16)

9.Universitatea II Craiova 5 (12-19)

10.Academica II Clinceni 4 (7-27)

Citește și: Corneliu Papură, readus la cârma Universității Craiova