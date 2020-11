Liga 2 / Călin Cojocaru, exasperat din pricina greșelilor de arbitraj

Antrenorul formației Pandurii Târgu Jiu, Călin Cojocaru, a recunoscut lacunele din jocul echipei sale din meciul cu Dunărea Călărași, pierdut cu 2-1, dar a semnalat și câteva greșeli de arbitraj.

„Din păcate, pentru noi, același scenariu. Cu Dunărea, în prima repriză, trebuie să fim sinceri, nu am jucat aşa bine. Am stat prost pe faza defensivă, unde se vede că suntem deficitari. Iar în a doua repriză am luat gol dintr-o lovitură liberă. Nu înţeleg de ce avem teama aceasta la faze fixe. Se crează o panică, deşi avem jucători cu talie. În repriza a doua, cred că am fost mult peste adversar, ne-am creat ocazii multe şi i-am dominat din toate punctele de vedere, dar nu am reuşit să marcăm decât o dată! Nu e scopul meu să vorbesc de arbitraj, dar e frustrant. Fazele se judecă diferit“, a spus Călin Cojocaru, conform liga2.prosport.ro.

„Puteam câștiga“

Călin Cojocaru a continuat atacurile la adresa arbitrilor, venind și cu exemple.

„Cred că am avut penalti la Dodoi, în prelungiri. Dacă era în careul nostru, cu siguranţă se dădea 11 metri pentru adversar. N-a fost nici fault la lovitura liberă dată pentru oaspeți, din care am luat golul de 2-0. Aceeași fază s-a petrecut, în prima repriză, la 16 metri de poarta adversă, și nu a dat fault la Dodoi. Pe final, la Vaida, asistentul a ridicat ofsaid, iar arbitrul i-a dat galben pentru fault, cu talpa. Cum putea să pună Vaida talpă adversarului, dacă era în ofsaid?! E cam greu să înțeleg asta! Toată lumea spune că jucăm bine, dar asta nu ne ajută, dacă nu luăm puncte din cauza greșelilor de arbitraj. Unele echipe poate nu prestează un joc mai bun ca noi, dar sunt mai pragmatice și iau puncte. Aspectele astea mă deranjează, pe lângă greșelile pe care le facem noi. Cu siguranță vom câștiga și puncte în jocurile viitoare, dar avem nevoie de o concentrare mai mare pe faza defensivă. Acum puteam câștiga“, a precizat Cojocaru.

