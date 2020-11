„U“ Craiova – Chindia 0-1 / Emil Săndoi ar vrea să revină la cârma Științei

Universitatea Craiova a fost învinsă vineri seară, pe teren propriu, scor 0-1, de Chindia Târgovişte, în etapa a 10-a din Ligii 1. La finele jocului, antrenorul oaspeților, craioveanul Emil Săndoi, a fost mulțumit de jocul echipei sale și de rezultat.

„Eu cred că a fost un joc spectaculos. Încercăm să jucăm şi ofensiv, când putem. Suntem una dintre puţinele echipe din Liga 1 care joacă doar cu doi atacanţi. N-a fost uşor, noi ne-am confruntat şi cu probleme, cu COVID-19. Cu Iaşi ne-au lipsit jucători, cu Arad am avut patru jucători infectaţi care au lipsit. Am despăşit problemele. Încercăm să-i aducem la acelaşi nivel de pregătire. Până acum nu am avut o bancă numeroasă. Vin jucători după o perioadă mare de inactivitate. L-am introdus pe Mihai Costea, pentru a câştiga puţină încredere, pentru că nu e simplu pentru el, care vine după opt luni de zile de inactivitate. E un campionat greu, în care fiecare meci se joacă“, a spus Emil Săndoi, la flash interviul de după meci.

Își dorește să revină la timona Științei

Emil Săndoi a admis că nu poate sărbători victoria, deoarece a fost obținută împotriva echipei sale de suflet.

„Azi au fost două echipe cu obiective diferite. Craiova îşi propune câştigarea titlului. Până în acest moment, nu pot spune că nu sunt mulţumit. Depinde de cum merg lucrurile. Azi, cu un ochi plâng şi cu altul râd. Nu am fost un jucător oarecare aici. Am 15 campionate jucate, unul câştigat, cupe, şi încerc mereu să reprezint, pe lângă clubul Chindia, şi Universitatea Craiova“, a declarat Emil Săndoi.

Întrebat dacă i-ar lua locul lui Cristiano Bergodi, Emil Săndoi nu a exclus o revenire:

„În fotbal e posibil orice. Dacă ar fi dorinţa… Nu ar fi numai a mea. Orice jucător de aici îşi doreşte să fie în cadrul clubului“.

