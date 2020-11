Sorin Cârțu, despre demisia lui Bergodi: „E treaba lui. Găsim soluții!“

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a fost foc și pară după înfrângerea suferită cu Chindia, scor 0-1. Fostul mare atacant al Științei nu a părut deloc îngrijorat de anunțul cu demisa făcut de Cristiano Bergodi, puncând că se „găsesc soluții întotdeauna“.

„M-a surprins când am auzit ce a declarat. Nu comentez ce spune el (Bergodi – n.r.) la cald. Ce discuții să fie? Echipa a câștigat la Mediaș, echipa e lider, are 3 puncte peste FCSB, deci care e problema? E supărarea meciului. Accepți o dată că e accident meciul cu Clinceni, dar acum iarăși? Sunt niște înfrângeri cu un gust prea amar. Dacă a spus Bergodi că și-a dat demisia, că și-a făcut analiza și că e vina, lui, aia e treaba lui. Vedem, găsim soluții întotdeauna! La ce lot are Craiova, nu ai voie să pierzi cu Clinceni și Chindia, indiferent cu ce jucători joci. Eu am spus că echipa asta poate nu câștigă tot, dar nu ai voie să pierzi niciun meci“, a spus Cârțu, la Digi.

Momentan clubul nu a oficializat despărțirea de antrenorul italian.

Liga 1, etapa 10

Vineri, 6 noiembrie: Astra – Academica Clinceni 0-2, Universitatea Craiova – Chindia 0-1.

Sâmbătă, 7 noiembrie – ora 14.30: FC Voluntari – Poli Iaşi, ora 17.00: Sepsi – AFC Hermannstadt, ora 21.45: FCSB – FC Botoşani.

Duminică, 8 noiembrie – ora 18.00: FC Argeş – CFR Cluj, ora 21.00: FC Viitorul – Dinamo.

Luni, 9 noiembrie – ora 20.30: UTA Arad – Gaz Metan Mediaş.

Clasament:

1.„U“ Craiova 24 puncte (golaveraj 14:5)

2.FCSB 21 (24:9)

3.CFR Cluj 18 (10:5)

4.Clinceni 16 (10:6)

5.Sepsi 15 (12:8)

6.UTA 14 (10:8)

7.Chindia 14 (6:7)

8.Viitorul 13 (15:13)

9.Botoșani 11 (14:13)

10.Mediaș 10 (12:13)

11.Voluntari 10 (10:13)

12.Hermannstadt 10 (10:14)

13.Iași 9 (11:24)

14.Argeș 8 (9:15)

15.Dinamo 5 (7:11)

16.Astra 4 (9:19)

