Liga 2 / CSM Slatina a irosit șansa să „fugă“ din subsolul clasamentului

Remiza obținută la Petrolul Ploiești la mijlocul săptămânii trecute i-a adus un moral bun formației CSM Slatina, dar nu a fost de ajuns ca să lege și o victorie cu Gloria Buzău. Elevii lui Mihai Ianovschi au cedat clar, cu 2-0, pe stadionul „1 Mai“. Golurile buzoienilor au fost marcate de Cosmin Tucaliuc (’47) și Gabriel Nedelea (’75).

CSM Slatina: N. Grecu – C. Radu, Cotigă (’70, Motroc), M. Manea, Pisăru (’46, V. Gheorghe), Ov. Popescu (’46, Rogoveanu), D. Toma (’87, M. Grigore), D. Oprescu, Doman, Demici, Vlada (’46, I. Stoica). Antrenor: Mihai Ianovschi.

SCM Gloria Buzău: R. Șerban – Sg. Pîrvulescu, M. Ioniță, Balgiu, C. Toma, Gh. Anton, Pațurcă, Piftor (’50, Iurcu), C. Petre, Tucaliuc, Chică-Roșă (’50, C. Stoica). Antrenor secund: Robert Panduru.

În runda viitoare, CSM Slatina va juca pe teren Unirii Slobozia, meciul fiind programat sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 11.00.

Liga 2, etapa 10

Sâmbătă, 31 octombrie: Ripensia Timișoara – Turris Turnu Măgurele 4-2, Dunărea Călăraşi – Metaloglobus Bucureşti 1-0, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Unirea Slobozia 3-1, CSM Slatina – Gloria Buzău 0-2, Comuna Recea – ASU Poli Timișoara 3-3.

Duminică, 1 noiembrie: Farul Constanţa – CS Mioveni 1-1.

Luni, 2 noiembrie: FC Rapid – Universitatea Cluj nu se dispută.

Marţi, 3 noiembrie – ora 17.00: FCU Craiova – Aerostar Bacău.

11 noiembrie – ora 14.00: CSM Reșița – Concordia Chiajna, Csikszereda Miercurea Ciuc – Pandurii Târgu Jiu.

Clasament: 1. FCU 20 puncte (golaveraj 22-9), 2. Metaloglobus 19 (13-6), 3. ASU Poli 19 (11-7), 4. „U“ Cluj 17 (13-6), 5. Călăraşi 17 (13-9), 6. Farul 17 (13-11), 7. Turris 15 (20-15), 8. Petrolul 14 (16-8), 9. Mioveni 14 (7-4), 10. Slobozia 14 (12-13), 11. Rapid 13 (14-15), 12. Buzău 12 (10-8), 13. Ripensia 12 (11-19), 14. Csikszereda 10 (9-9), 15. ACS Viitorul 10 (13-14), 16. Chiajna 9 (15-14), 17. Recea 8 (15-21), 18. Reșița 8 (4-13), 19. Slatina 7 (7-13), 20. Bacău 3 (8-15), 21. Pandurii 3 (5-22).

