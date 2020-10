Dinamo Kiev a ratat victoria în Ungaria după un gol primit în minutul 90

Dinamo Kiev, echipă antrenată de românul Mircea Lucescu, a scăpat printre degete victoria în meciul cu Ferencvaros de la Budapesta. A fost 2-2, miercuri seară, în Grupa G a Ligii Campionilor, după ce formaţia ucraineană a condus cu 2-0.

Dinamo a avut 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Viktor Ţîgankov (28 – penalty) şi Carlos De Pena (41), dar formaţia din Ungaria a revenit în joc în partea secundă, marcând prin Tokmac Chol Nguen (59). Presiunea gazdelor a crescut după ce Sidorciuk a primit al doilea cartonaş galben, iar Ferencvaros a reuşit egalarea prin Franck Boli (90), la o fază în care mijlocaşul român Tudor Băluţă a avut un plasament greşit.

Ferencvaros: Dibusz – Lovrencsis, Blazic, Kovacevib, Heister – Somalia, Siger, Kharatin – Zubkov, Isael, Nguen. Antrenor: Rebrov.

Dinamo Kiev: Boyko – Kedziora, Zabarnyi, Popov, Karavaev – Buyalskyy, Sydorchuk, Shaparenko – Tsygankov, Supariga, De Pena. Antrenor: Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu: „Meritam să câştigăm“

Antrenorul român, Mircea Lucescu, a declarat că Dinamo Kiev merită să câştige meciul cu Ferencvaros, terminat la egalitate (2-2), miercuri seară, la Budapesta, în Liga Campionilor.

„Am jucat foarte bine în prima repriză şi am ratat câteva ocazii promiţătoare după pauză. Am luat nişte decizii greşite, am dominat, dar am primit un gol care le-a dat aripi adversarilor. Ferencvaros a forţat apoi tot mai mult. E păcat că am pierdut puncte, deoarece am jucat mai bine şi meritam să câştigăm. Motivul pentru care ne-a scăpat victoria a fost că am făcut greşeli, atât în atac, cât şi în apărare. Însă am obţinut un punct şi mergem mai departe. Ştim cât de greu e să joci cu Barcelona şi Juventus. Mai avem un meci acasă (cu Ferencvaros) şi trebuie să mergem mai departe„, a declarat tehnicianul român după meci.

De partea cealaltă, antrenorul echipei Ferencvaros, ucraineanul Serghei Rebrov, a comentat: „Am făcut câteva erori în apărare în prima repriză, dar am jucat mai bine în partea a doua. Golul lui Tokmac a fost important, ne-a dat încredere. Sunt încântat că am obţinut un egal, mai ales după ce am fost conduşi cu 2-0.

Trebuia să arătăm mai multă agresivitate şi disciplină în prima repriză. Merităm acest punct. Toate echipele de aici reprezintă cel mai înalt nivel. Dinamo a jucat fantastic în prima repriză, dar noi am fost echipa mai bună în repriza a doua“, a adăugat fostul atacant al echipei Dinamo Kiev.

Rezultatele de miercuri:

Grupa E: FC Krasnodar – Chelsea 0-4, Sevilla – Rennes 1-0;

Clasament: 1. Chelsea 4 (4:0), 2. Sevilla 4 (1:0), 3. Rennes 1 (1:2), 4. Krasnodar 1 (1:5).

Grupa F: Borussia Dortmund – Zenit Sankt Petersburg 2-0. FC Bruges – Lazio 1-1

Clasament: 1. Lazio 4 (4:2), 2. Club Brugge 4 (3:2), 3. Dortmund 3 (3:3), 4. Zenit 0 (1:4).

Grupa G: Ferencvaros – Dinamo Kiev 2-2, Juventus – FC Barcelona 0-2

Clasament: 1. Barcelona 6 (7:1), 2. Juventus 3 (2:2), 3. Dyn. Kiev 1 (2:4), 4. Ferencvaros 1 (3:7).

Grupa H: Istanbul Başakşehir – Paris Saint-Germain 0-2, Manchester United – RB Leipzig 5-0

Clasament: 1. Manchester Utd 6 (7:1), 2. PSG 3 (3:2), 3. RB Leipzig 3 (2:5), 4. Basaksehir 0 (0:4).

