Liga 1 / Dinamo a fost îngenuncheată şi de Sepsi. Mai stai „Guriţă“?

Deşi au fost aduşi jucători cu „autocarul“, unii cu CV-uri rezonante, Dinamo Bucureşti se prezintă lamentabil şi în acest sezon. Elevii lui Cosmin Contra au pierdut categoric, scor 2-0, la Sfântu Gheorghe, în faţa lui Sepsi, într-o partidă susţinută sâmbătă seară, din cadrul etapei a 8-a din Liga 1.

Golurilor învingătorilor au fost marcate de olandezul Anas Achahbar (’27) şi Istvan Fulop (’77).

Sepsi a avut şi o bară, prin Pavol Safranko (’32).

Sepsi: Niczuly – Dimitrov (’63, Deligiannidis), Bouhenna, Mitrea, Ştefan (’72, Golofca) – Fulop, Vaşvari, Aganovic (’72, Fofana) – Safranko, Dragomir (‘8, Achahbar), Petrila (’63, Ştefănescu). Antrenor Leo Grozavu.

Dinamo: Rene – Gonzalez (’66, Puljic), Ba, Grigore (’65, Creţu), Lopez Blanco – Garcia (’67, Gueye), Anton – Camara, Borcea (’11, Borja), Sorescu (’46, Fabbrini) – Nemec. Antrenor: Cosmin Contra.

Sepsi e neînvinsă de şapte etape, având patru victorii consecutive.

Contra: „Sunt la dispoziția conducerii, indiferent ce va decide“

Dinamo, în schimb, are patru înfrângeri la rând, iar în trei dintre acestea nu a reuşit să marcheze. Reamintim că antrenorul „câinilor“, Cosmin Contra, afirma săptămâna trecută, după eşecul suferit pe teren propriu în faţa Universităţii Craiova, că este posibil să se despartă de Dinamo.

„Vreau să-mi cer scuze tuturor fanilor dinamoviști. Mie unul mi-e rușine că port sigla asta, că sunt antrenorul echipei. E inexplicabil ce s-a întâmplat, nu m-am așteptat să arătăm așa în seara asta. Felicitări pentru Sepsi. E fără cuvinte. Nu am nimic pozitiv de remarcat la jocul de astă-seară. Am fost o rușine de echipă, nu pot să explic evoluția asta. N-ar trebui să fie probleme cu adaptarea jucătorilor străini. Am lucrat bine la antrenamente, atât fizic, cât și tactic. E meciul în care am arătat cel mai rău. Nu am avut nicio șansă, ne-au dominat din toate punctele de vedere. Intensitate, dueluri, joc. N-am avut personalitate, ne-a fost frică”, a spus Contra, la flash interviul de la Digi.

Întrebat despre salariile mari de la Dinamo, Cosmin Contra a spus: „Salariile nu joacă. Din păcate. Dacă ar juca salariile, poate am fi în top trei din România. Poate dacă am arăta ca la meciul cu FCSB, ca la cel cu Botoșani în a doua repriză, ca la cel cu Craiova… Apele nu s-au liniștit deloc la club. Am intrat într-o serie cu patru înfrângeri la rând. Lucrurile sunt neliniștite peste tot. Pentru mine vor fi zile grele. Sunt la dispoziția conducerii, indiferent ce va decide. Eu încerc să găsesc soluții, de aia sunt antrenor. O să încerc să schimb fața echipei din seara asta“.

Liga 1, etapa 8

Vineri, 23 octombrie: Gaz Metan Mediaș – FC Botoşani 1-2, Universitatea Craiova – Academica Clinceni 0-1.

Sâmbătă, 24 octombrie: UTA – Chindia 1-0, Astra – Poli Iaşi 4-0, Sepsi – Dinamo 2-0.

Duminică, 25 octombrie – ora 18.45: Viitorul – Argeş, ora 21.30: Voluntari – CFR Cluj.

Luni, 26 octombrie – ora 21.00: FCSB – Hermannstadt.

Clasament:

1.„U“ Craiova 21 puncte (golaveraj 13:4)

2.FCSB 15 (17:9)

3.Sepsi 15 (12:6)

4.CFR Cluj 15 (8:3)

5.Botoșani 11 (12:10)

6.UTA Arad 11 (7:6)

7.Chindia 11 (5:5)

8.Hermannstadt 10 (10:8)

9.Clinceni 10 (6:6)

10.Voluntari 10 (9:10)

11.Viitorul 9 (10:11)

12.Iași 9 (11:21)

13.Mediaș 7 (10:12)

14.Dinamo 5 (7:11)

15.Argeş 4 (5:12)

16.Astra 4 (9:17)

Etapa viitoare:

Vineri, 30 octombrie – ora 18.00: FC Argeş- FC Voluntari, ora 21.00: Dinamo – Astra Giurgiu.

Sâmbătă, 31 octombrie – ora 12.30: Academica Clinceni – Sepsi Sf. Gheorghe, ora 19.00: FC Botoșani – UTA Arad, ora 21.30: Hermannstadt – Universitatea Craiova.

Duminică, 1 noiembrie – ora 18.00: Poli Iași – FC Viitorul, ora 21.00: CFR Cluj – Gaz Metan Mediaș.

Luni, 2 noiembrie – ora 21.00: Chindia Târgoviște – FCSB.

