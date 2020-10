Mirel Rădoi şi-a pierdut din optimism înaintea meciului cu Austria

Naţionala României întâlneşte mâine, de la ora 21.45, pe stadionul „Ilie Oană“ din Ploieşti, echipa similară a Austriei, într-o partidă contâd pentru Grupa 1, Liga B a Ligii Naţiunilor.

Partida va fi arbitrată de o brigadă poloneză, avându-l central pe Daniel Stefanski (43 ani). Acesta va fi ajutat de asistenții Marcin Boniek și Dawid Igor Golis. Al patrulea oficial este Damian Sywestrzak.

Clasament: 1. Austria 6 puncte (golaveraj 5:4), 2. Norvegia 6 (10:3), 3. România 4 (4:7), 4. Irlanda de Nord 1 (2:7).

„Mental, Austria este favorita în meciul de mâine“

Selecţionerul României, Mirel Rădoi, a declarat că din punct de vedere mental Austria este favorită şi asta pentru că jucătorii săi încă resimt lucrurile negative după înfrângerile cu Islanda şi Norvegia.

„Cred că Austria va încerca să joace la fel decât în partida tur, cu un presing avansat. Va trebui să găsim spaţiile libere foarte repede, pentru că jucătorii lor sunt compacţi atunci când fac presing. Mental, Austria este favorita în meciul de mâine, pentru că noi venim după două înfrângeri categoric. Atât ca rezultat, cât şi ca prestaţie de joc. Dar în timpul jocului se pot schimba multe mâine seară. Şi în Austria când am jucat am plecat cu şansa a doua şi totuşi am reuşit să câştigăm. Din punct de vedere psihologic, jucătorii resimt lucrurile negative care s-au întâmplat în ultimele două partide. Am avut o discuţie cu ei, vom mai avea azi una… încercăm să reglăm lucrurile măcar din punct de vedere mental pentru că de antrenat nu avem decât ziua de azi să pregătim meciul cu Austria. Însă la nivel de mentalitate trebuie să schimbăm toţi ceva“, a afirmat el.

„Băieţii vor avea o altă reacţie“

Mirel Rădoi a admis că îi este foarte greu să-i motiveze pe tricolori, dar este convins că reacţia lor în jocul cu Austria va fi una bună.

„E foarte greu să îi motivăm pe jucători, dar vom încerca. Trebuie să găsim soluţii să îi facem să uite cele două înfrângeri. Nu văd o resemnare la jucători, văd o lipsă de reacţie în momentul de faţă. Însă după discuţii, cred că băieţii vor avea mâine seară o altă reacţie. Cred că la mijloc este meciul cu Islanda, prin acea ratare s-a dărâmat tot ceea ce construisem până atunci. E normal să aducem schimbări în echipă din punct de vedere fizic, chiar dacă poate echipa întâmpină o problemă de omogenitate. Din cauza pandemiei nu avem cum să apelăm la aceiaşi jucători. Gradul lor de accidentare e foarte mare şi nu putem să nu ţinem cont de asta, pentru că vor lipsi ulterior o perioadă foarte lungă. Mai departe, că vor fi 1, 2, 3 sau 5 jucători de la naţionala Under-21, ei vor fi integraţi în echipa naţională şi acest lucru trebuie făcut în continuare. Poate din cauza lipsei de experienţă e normal să aibă fluctuaţii de formă, şi asta se va întâmpla şi în continuare“, a adăugat selecţionerul.

„Nu mi-a trecut prin cap să renunţ“

Întrebat dacă îşi păstrează declaraţia după înfrângerea cu Norvegia, când spunea că naţionala îşi va propune să limiteze scorul în meciul cu Austria, Rădoi a răspuns:

„Au fost nişte gânduri negre imediat după partida cu Norvegia, am fost sincer. Nu mi-a trecut prin cap să renunţ, consider că schimbarea de generaţie trebuie făcută. Trebuie să găsim soluţii mental să trecem peste ultimele două înfrâgeri. Nu am căutat neapărat să transmit public un mesaj jucătorilor. Sunt discuţii pe care le-am avut şi le vom avea, iar ele rămân doar între noi. Am avut două jocuri bune, iar apoi au venit două meciuri în care am fost foarte slabi. Mâine seară trebuie să arătăm ca în primele două partide. Important e şi felul în care se prezintă adversarul. Chiar dacă vrem să jucăm foarte sus şi agresiv, dacă adversarul controlează foarte bine mingea atunci e clar că ne va împinge în propria jumătate. Dar noi, de foarte multe ori, vom încerca să avem aceleaşi principii“.

„Să vedem ce soluţii găsim“

În opinia lui Rădoi, problema echipei naţionale este în ofensivă, „în ultimii 30 de metri“.

„E clar că în ambele meciuri în ultimii 30 de metri nu am produs aproape nimic. Asta e problema cu care ne confruntăm în acest moment şi cu care s-a confruntat echipa naţională de-a lungul istoriei, şi când eram eu jucător tot în zona aia avea probleme. Chiar dacă la momentul respectiv aveam jucători de mare calitate precum Adrian Mutu, ca să dau un exemplu. Deci este problema noastră pe care încercăm să o rezolvăm, să vedem ce soluţii găsim pentru jucători când ajung în ultimii 30 de metri pentru a crea mai mult pericol la poarta adversă“, a subliniat Rădoi.

Teste COVID sunt negative!

Astăzi, la prânz, au sosit rezultatele testelor COVID pe care întreaga delegație a României, jucători și staff, le-a efectuat aseară, la sosirea din Norvegia. Și toate sunt negative! A fost testul necesar tricolorilor pentru disputarea jocului România – Austria de mâine și ultimul de la acțiunea naționalei în octombrie.

