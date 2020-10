Alex Mitriță: „Nu știu ce s-a întâmplat cu noi. Norvegia merita să câștige”

România a pierdut neverosimil pe terenul Norvegiei, iar explicațiile pentru jocul modest nu a reușit să le ofere nici olteanul Alexandru Mitriță. Acesta nu își explică ce s-a întâmplat cu echipa și „sună adunarea” înainte de meciul cu Austria, de miercuri.

„Ne așteptam după meciul cu Islanda să intrăm cu altă mentalitate în teren. Am discutat la antrenament tot ce trebuia făcut în acest meci. Din păcate, am pierdut foarte multe mingi, nu îmi pot da seama ce s-a întâmplat cu noi. În meciul de anul trecut, cu Norvegia, am avut mai mult controlul, dar în această seară nici nu am legat prea multe pase. Au fost mult peste noi și meritau să câștige.

Și domnul Rădoi și-a pierdut din încredere. După ce pierzi cu 4-0, te gândești ca în meciul următor să faci tactica astfel încât să nu primești multe goluri. Nici pentru noi nu este ușor, dar trebuie să ne revenim urgent și să vedem ce am greșit, pentru că urmează un meci greu cu Austria și nu vrem să ne facem din nou de râs. Nici mie nu mi-a fost ușor, mai ales că a trebuit să zbor foarte mult înainte de meciuri. Dar am discutat cu toată lumea, cu staff-ul și am dormit foarte bine în acele zile“, a spus fostul jucător al Universității Craiova, Alexandru Mitriță.

