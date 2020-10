Virgil Ghiță: „Până și jucătorul lor ne-a zis că nu trebuia acordat penalti”

Romania U21 a pierdut în deplasarea cu Ucraina U21, scor 1-0, după un penalti controversat, iar situația noastră în grupă s-a complicat. Danemarca a învins în Malta cu 3-1 și și-a asigurat, în mare parte, calificarea directă la EURO.

Naționala de tineret a făcut primul pas greșit în mandatul lui Adrian Mutu. Jucătorii români au încercat un joc defensiv, iar ocaziile au lipsit la ambele porți.

Căpitanul României, Virgil Ghiță, a mărturisit că jucătorul Ucrainei care a căzut în careu, Tsitaishvili, ar fi mers după la jucătorii români să le spună că nici măcar nu a fost atins de Marius Marin, în ciuda deciziei arbitrului.

„Un meci foarte greu, împotriva unei echipe foarte bune, au pasat mai mult. Nu cred că meritam să pierdem așa. Nu ne-a surprins cu nimic Ucraina, ne-a surprins puțin terenul. Eu nu am jucat niciodată pe un astfel de teren. Am jucat și noi ce am antrenat, ei au jucat ce au antrenat. Nu cred ca a fost penalti, am văzut că și jucătorul lor a venit la noi după și a zis că nici măcar nu l-a atins. Asta a fost cursul fazei și asta a decis arbitrul. Șanse sunt în continuare, trebuie să luăm pas cu pas și să vedem ce va fi la final”, a spus Virgil Ghiță, la finalul partidei.

Jocul defensiv, motivul eșecului

Darius Olaru a vorbit și el la finalul partidei și s-a declarat dezamăgit de rezultatul obținut în Ucraina.

„Nu cred că meritam să pierdem în această seară, deși ei au jucat puțin mai bine. Am jucat putin prea defensiv, trebuia să mizăm mai mult pe contraatac, nu prea ne-a ieșit. Mai avem două meciuri, speram să obtinem cele 6 puncte și cred că ne vom califica. Ei pregătesc campania viitoare, nu stiu dacă mai au șanse la calificare, dar și le-au jucat până la capăt. Cred că pe un teren mai bun ar fi fost altfel meciul și puteam învinge”, a spus Darius Olaru.

Mutu: „Rezultatul corect era egal“

La finalul partidei, Mutu s-a luat de arbitrul din Kazahstan. Nu i-a reproșat penaltiul inventat din care Ucraina a marcat singurul gol al partidei în minutul 80, ci faptul că nu folosea limba engleză în comunicarea cu fotbaliștii ucraineni. Mutu și-a felicitat jucătorii după meci și e încrezător în șansele de calificare la turneul final de anul viitor.

„A fost un meci intens, un meci bun, cred că din ambele părți. Am jucat un fotbal bun, agresiv, am luptat pentru fiecare minge. Ne-am acomodat repede la terenul foarte prost, foarte moale. Am renunțat puțin la jocul de pase tocmai pentru ca mingea să nu sară, să avem dificultăți în preluare. Au jucat așa cum bănuiam. Știam că fac un pătrat când au posesia, băiietii s-au apărat foarte bine, am mizat pe contraatac, am avut ocazii, au avut și ei. Rezultatul corect era egal. Mai avem un meci cu Malta, totul e care pe care contra Danemarcei. Nu cred că Ucraina mai are vreo șansă de calificare. Fiecare trebuie să creadă în șansa lui, dar practic e mai greu să se întample. Mai avem și noi lucruri de pus la punct. Băieții au dat totul, au avut o atitudine corectă, vreau să-i felicit cu această ocazie. Au jucat cu inima și vreau să-i felicit“, a spus Adi Mutu, la finalul meciului de la Kiev.

„N-am vorbit de penalti cu arbitrul, dar i-am zis că nu e fair-play să vorbească în rusă cu jucătorii Ucrainei. Corect e să vorbești in engleză, trebuie să întelegem și noi. Vorbea în rusă, nu mi s-a părut corect, i-am zis să folosească engleza, nu rusa în meciuri internaționale. Nu e politicos față de noi să faci așa ceva”, a adăugat selecționerul României U21.

