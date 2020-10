Islanda – România 2-1 / Explicațiile unei noi calificări ratate

Naționala României a ratat prezența la Euro 2020, nefiind în stare să intre nici pe ușa din spate. Tricolorii au pierdut în semifinale, în Islanda, cu 2-1, la capătul unui joc extrem de slab, fără busolă. De evoluția de la Reykjavik a fost dezamăgit și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

„Și noi suntem dezamăgiți. Nu prea a fost seara noastră. Puteam să revenim în joc dacă eram mai atenți. Nu pot să mă iau de arbitraj, dar toată lumea a văzut. Aveam șansa să ne ducem în prelungiri. Dar din păcate, asta este, mergem mai departe. E foarte greu să joci cu o echipă care are 1,90 metri și așează liniile la 35 de minute de poarta lor, sunt buni săritori la cap, nici măcar nu poți să apelezi la mingi aruncate“, a spus Mihai Stoichiță, la Digi.

Mirel Rădoi a făcut o analiză justă

La rândul său, selecționerul Mirel Rădoi a spus cu subiect și predicat că România nu merita pasul spre turneul final.

„La cum am jucat primele 45 de minute, nu meritam să ne calificăm. Am început previzibil, lent, nu am găsit spații. Îi știam că sunt puternici, că ne vor bloca și că vor specula spațiile libere“, a spus Mirel Rădoi, la Pro TV.

„Din păcate, nu am scăpat de ce ne-a fost frică, să nu luăm gol în primele 15 minute. În partea a doua, am echilibrat, dar a fost prea puțin pentru a emite pretenții ca să jucăm finala pentru Euro. De pe bancă s-a văzut acel cot la Burcă, dar nu am văzut acolo dacă a atins mingea. Chiar și așa, am fi intrat în prelungiri dar tot nu știu dacă ne-am fi calificat. Am jucat prea puțin fotbal, pentru a ajunge să jucăm finala pentru Euro“, a punctat Rădoi.

Tătărușanu: Islanda a fost o echipă bună

Portarul echipei naționale, Ciprian Tătărușanu, s-a arătat dezamăgit de rezultatul obținut în Islanda, dar îl consideră just.

„Din păcate, am ratat această șansă. Îmi pare rău, ne-am dorit foarte mult să învingem, dar Islanda a fost o echipă bună. Au făcut jocul lor obișnuit și per total au meritat victoria. Repriza a doua am făcut un joc foarte bun, ne-am dorit foarte mult. Prima repriză au fost mai periculoși, au marcat și două goluri. Am mai avut un penalty, dar asta a fost decizia arbitrului si mergem mai departe. În prima repriză, Sigurdsson a avut o prestație excelentă, nu degeaba joacă la acest nivel și din păcate pentru noi a prins o zi foarte bună. O să încercăm să trecem peste acest eșec. Suntem dezamăgiți, dar n-o să plângem 3 zile. Încercăm să câștigăm cu Norvegia și cu Austria și să rămânem pe primul loc în Liga Națiunilor“, a spus Tătărușanu.

