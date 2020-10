CSO Filiaşi s-a ridicat la nivelul aşteptărilor şi s-a impus în Valea Ursului, în faţa formaţiei Unirea Bascov. Trupa lui Mario Găman a câştigat cu 2-1 duelul cu rivalii antrenaţi de Adrian Dulcea. Meciul ca contat pentru etapa 4 din Liga 3, seria 6.

Doljenii au deschis scorul printr-un autogol al lui Răzvan Iosivoiu, dar cu largul concurs al lui Alex Fotescu (’19). CSO şi-a majorat avantajul în partea secundă, prin Andrei Vaştag (’56). Replica gazdelor a venit prin Alin Călin (’76).

Unirea Bascov: Constantin Mihăescu – Alex Dumitrache, Răzvan Iosivoiu, Dragoş Ciocârlan, Cosmin Piscanu, Ionel Mierlea, Adrian Iamandi, Alex Mărgărit, Laurenţiu Linte, Alin Călin, Alex Florescu. Rezerve: Claudiu Gheorghe – Ionuţ Teodorescu, Eduard Niţă, Teodor Dună, Constantin Neacşu, Marius Bălan, Mario Iordache, Antrenor: Adrian Dulcea.

CSO Filiaşi: Mario Enache – Marian Dănescu, Dragoş Circă, Edi Dina, Cosmin Calu – Andrei Vaştag, Marius Duriţă – Alex Armăşelu, Cristian Poiană, Vlăduţ Buţurcă – Alex Fotescu. Au mai intrat: Sabin Lupu, Şendroiu, Dragoş Săulescu, Ion Creţu, Andi Manolache. Antrenor: Mario Găman.

„A fost un meci greu, dar ni l-am făcut noi greu, pentru că ne-am jucat cu ocaziile… Am reuşit să deschidem scorul, apoi am irosit patru-cinci ocazii bune. Ne-au prins şi ei şi puteau să ne egaleze. A fost un joc intens. Am obţinut o victorie muncită şi frumoasă! Spre final au venit, într-adevăr, peste noi cu pase lungi, dar băieţii mei au respectat exact ce le-am transmis şi ce am lucrat şi totul a ieşit cum trebuie. Îi felicit pentru modul cum s-au comportat şi ce au arătat astăzi pe teren”, a declarat antrenorul lui CSO Filiaşi, Mario Găman, pentru GdS.

În runda viitoare, CSO Filiaşi va evolua pe teren propriu împotriva formaţiei Vediţa Coloneşti. Confruntarea cu reprezentanta Oltului va avea loc duminică, 11 octombrie, de la ora 15.00.

Liga 3, seria 6 – etapa 4

Vineri, 2 octombrie: Unirea Bascov – CSO Filiași 1-2, Vedița Colonești – Flacăra Moreni 0-0, Academica II Clinceni – Petrolul Potcoava 1-1.

Sâmbătă, 3 octombrie – ora 15.00: Universitatea II Craiova – FC Pucioasa, Sporting Roșiori – CSM Alexandria.

Clasament:

1.Roşiori 9 puncte (golaveraj 12-2)

2.Filiaşi 9 (5-4)

3.Coloneşti 8 (5-1)

4.Moreni 8 (8-5)

5.Clinceni II 4 (4-9)

6.Potcoava 4 (4-10)

7.Bascov 3 (7-8)

8.Pucioasa 2 (3-4)

9.Alexandria 1 (1-3)

10.Craiova II 1 (3-6).

