Liga 3 / „Leuții“ lui Stancu și Gușatu s-au întors cu un punct din Teleorman

Universitatea II Craiova a plecat neînvinsă vineri seară, din Teleorman. Echipa antrenată de Ionuț Stancu și Mugur Gușatu a încheiat la egalitatea, scor 1-1, meciul susținut pe terenul formației CSM Alexandria.

Alb-albaștrii au deschis scorul prin Andrei Burlacu (’37). Gazdele au restabilit egalitatea spre final, prin Marius Matei (’84).

Universitatea II Craiova: Dică – Olteanu, Popescu, Mitran, Vadassis – Enache, Danciu, V. Constantin – Petre, Burlacu, Trancă. Au mai intrat: Popa, Guță, Ricman, Dobre.

Ionuț Stancu: „Începem să jucăm bine“

La finalul întâlnirii, antrenorul „satelitului“, Ionuț Stancu, a afirmat pentru GdS că rezultatul este unul mincinos.

„După aspectul jocului meritam mai mult de un punct. Îmbucurător este că ușor, ușor începem să jucăm bine și să avem foarte multe ocazii de poartă. Andrei Burlacu vine după o perioadă foarte lungă în care nici măcar nu s-a pregătit la nivel profesionist. Facem tot posibilul să-l ajutăm, pentru că este în continuare jucătorul Universității Craiova și merită să-i întindem mâna“, a spus antrenorul Universității II Craiova.

„În prima repriză am avut foarte multe ocazii, 6 sau 7, în timp ce gazdele nu ne-au pus probleme cât timp am jucat 11 la 11. După eliminarea lui Ionuț Popescu, în minutul 40, s-au mai schimbat lucrurile. Dar și așa am avut ocazii, inclusiv de unu la unu cu portarul. A fost o dominare sterilă a echipei adverse. Puteam să facem 2-0, dar, până la urmă, s-a încheiat egal. Încercăm ca pe viitor să fim mai atenți și să și câștigăm“, a mai spus Ionuț Stancu.

Liga 3, seria 6 – etapa 3

Vineri, 25 septembrie: Academica Clinceni II – Unirea Bascov 0-3 (la „masa verde“), CSM Alexandria – Universitatea II Craiova 1-1, Flacăra Moreni – CSO Filiaşi 3-1.

Sâmbătă, 26 septembrie – ora 17.00: Petrolul Potcoava – Sporting Roşiori, FC Pucioasa – Vediţa Coloneşti.

Clasament: 1. Moreni 7 puncte (golaveraj 8-5), 2. Roşiori 6 (8-2), 3. Coloneşti 6 (4-0), 4. Filiaşi 6 (3-3), 5. Bascov 3 (6-6), 6. Potcoava 3 (3-5), 7. Clinceni II 3 (3-8), 8. Pucioasa 1 (2-3), 9. Alexandria 1 (1-3), 10. Craiova II 1 (3-6).

Etapa viitoare:

Vineri, 2 octombrie – ora 15.00: Unirea Bascov – CSO Filiași, Vedița Colonești – Flacăra Moreni, Academica II Clinceni – Petrolul Potcoava.

Sâmbătă, 3 octombrie – ora 15.00: Universitatea II Craiova – FC Pucioasa, Sporting Roșiori – CSM Alexandria.

Citește și: FC Argeş – „U“ Craiova 1-2 / „Cic“ și Koljic au rezolvat meciul! „Leii“ au adormit în partea secundă