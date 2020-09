Decarul Universității Craiova, Alex Cicâldău, a fost desemnat omul meciului după evoluția de la Pitești, 2-1 cu FC Argeș. El a marcat și a dat o pasă de gol și se bucură pentru ajutorul dat echipei.

„Mă bucur că mi-am ajutat echipa. De fiecare dată când am realizări mă simt foarte bine. Am făcut o primă repriză bună, spre foarte bună. La pauză am vorbit să nu ne relaxăm, însă nu ne-a ieșit acest lucru. În repriza secundă au avut și ei două ocazii, dar ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Am reușit să câștigăm cele 5 meciuri, este un plus de încredere pentru noi, dar trebuie să analizăm jocul și să-l îmbunătățim“, a declarat Cicâldău, la Digi.

