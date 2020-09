FC Argeș – „U“ Craiova 1-2 / Bălașa: „Ne place să trăim periculos“

Fundașul formației Universitatea Craiova, Mihai Bălașa, nu și-a explicat cum de echipa sa a lăsat garda jos în partea a doua a meciului cu FC Argeș.

„Am început foarte bine meciul. Am vorbit în vestiar să-l începem tare și să ni-l facem cât mai ușor. Din păcate, în repriza a doua cred că ne-am relaxat puțin. Și la pauză am vorbim să intrăm la fel de concentrați, să dăm cât mai multe goluri și să nu stăm cu emoții. Din păcate, ne place să trăim periculos! Nu știu cum am luat acel gol. A fost o fază simplă, o învălmășeală în careu și, din păcate, la singurul lor șut pe poartă am luat gol“, a comentat Bălașa.

