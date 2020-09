Liga 3 / CSO Filiași a pierdut derbiul din Dâmbovița, cu Flacăra Moreni

Formația CSO Filiași nu a reușit să-și adjudece niciun punct din deplasarea de vineri, din etapa a 3-a din Liga 3, seria 6. Elevii lui Mario Găman au cedat cu 3-1 în fața echipei Flacăra Moreni, una dintre echipele cu aspirații la promovare.

Dâmbovițenii au marcat toate golurile prin Andrei Iliescu (’19, ’34, ’42).

Pentru doljeni a înscris Cristi Poiană (’22 – penalti).

„Am făcut o serie de greșeli nepermise și ne-au taxat. Din păcate nu am putut să aliniem nici cea mai bună formulă, pentru că am avut vreo 4 jucători accidentați. Mai mult, este posibil să-l fi pierdut pentru o perioadă mai mare și pe Diriță. Am fost nevoiți să jucăm cu Armășelu vârf… Ca idee, echipa gazdă nu m-a impresionat, dar asta este situația. Poate că mai facem și noi un transfer, două în perioada următoare, pentru că dacă ni se accidentează jucătorii din față nu prea avem cu cine să-i înlocuim“, a declarat antrenorul Mario Găman, pentru GdS.

Flacăra Moreni: Denis Duță Constantin – Gabriel Ilie, Liviu Floricel,Viorel Vîrtej, Gabriel Negrea, Cristinel Constantin, Claudoiu Niculăescu, Tiberiu Calofir,Ionuț Petculescu, Andrei Iliescu. Rezerve: Alex Pandalache – Claudiu Cristea, Andrei Suciu, Bogdan Tucan, Adrian Pătulea. Antrenor: Gabriel Paraschiv

CSO Filiași: Ovidiu Jianu (’46, Mario Enache) – Marian Dănescu, Marius Dina, Aurel Lupu (’65, Cosmin Calu), Răzvan Vulpe – Marius Duriță (’65, Ion Crețu), Andrei Vaștag – Dragoș Săulescu (’46, Sabin Lupu), Cristian Poiană, Vlăduț Buțurcă (’46, Alex Fotescu) – Alex Armășelu.

Liga 3, seria 6 – etapa 3

Vineri, 25 septembrie: Academica Clinceni II – Unirea Bascov 0-3 (la „masa verde“), CSM Alexandria – Universitatea II Craiova 1-1, Flacăra Moreni – CSO Filiaşi 3-1.

Sâmbătă, 26 septembrie – ora 17.00: Petrolul Potcoava – Sporting Roşiori, FC Pucioasa – Vediţa Coloneşti.

Clasament: 1. Moreni 7 puncte (golaveraj 8-5), 2. Roşiori 6 (8-2), 3. Coloneşti 6 (4-0), 4. Filiaşi 6 (3-3), 5. Bascov 3 (6-6), 6. Potcoava 3 (3-5), 7. Clinceni II 3 (3-8), 8. Pucioasa 1 (2-3), 9. Alexandria 1 (1-3), 10. Craiova II 1 (3-6).

Etapa viitoare:

Vineri, 2 octombrie – ora 15.00: Unirea Bascov – CSO Filiași, Vedița Colonești – Flacăra Moreni, Academica II Clinceni – Petrolul Potcoava.

Sâmbătă, 3 octombrie – ora 15.00: Universitatea II Craiova – FC Pucioasa, Sporting Roșiori – CSM Alexandria.

Citește și: Liga 2 / Pandurii au misiune grea. Programul meciurilor din etapa 5