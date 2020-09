„U“ Craiova – Voluntari / Teja şi Eric anunţă că ilfovenii nu vin în excursie în Bănie

Antrenorul formaţiei FC Voluntari, Mihai Teja, a afirmat, în conferinţa de presă premergătoare deplasării în Bănie, că ilfovenii sunt decişi să le strice calculele celor de la Universitatea Craiova. Confruntarea dintre cele două echipe este programată sâmbătă, de la ora 21.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, şi contează pentru etapa 4 din Liga 1.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, cu o echipă în formă, care are 3 victorii din tot atâtea meciuri. Au un antrenor foarte bun care cunoaşte acest grup pe care îl avem la Voluntari. A lucrat aici. Joacă pe teren propriu şi va încerca să câştige. Pe de altă parte şi noi vrem să mergem la Craiova nu doar pentru o simplă excursie, ci să dăm tot ce avem mai bun. Sper să luăm puncte. Sunt meciuri frumoase în care întâlneşti adversari buni, se joacă pe un teren foarte bun şi trebuie să fim concentraţi pentru acest meci. Ne-am dori să rămânem pe acelaşi loc în clasament. Chiar dacă deocamdată nu ne uităm la clasament, încercăm să câştigăm puncte, să scoatem maximum din ceea ce putem. La sfârşit vrem să ne uităm la clasament şi să fim pe locuri fruntaşe, aşa cum am făcut şi anul trecut. Ne aşteaptă un meci greu cu cel mai în formă adversar şi vrem să ne ridicăm la acelaşi nivel“, a declarat Teja, conform Agerpres.

„Noi suntem o echipă mică cu suflet mare“

Tehnicianul ilfovenilor consideră că Universitatea Craiova are foarte mulţi jucători care pot face oricând diferenţa în teren:

„Nu putem spune că ne avantajează echipele care atacă, sunt echipe puternice, care s-au bătut la campionat. Noi suntem o echipă mică cu suflet mare. Important este să avem continuitate în rezultate şi în joc şi atunci putem să construim o echipă puternică la Voluntari. Echipa e construită din jucători foarte buni, nu cred că e vorba de un singur jucător. Oricine din primii 20 poate face diferenţa atunci când intră pe teren, constituie un grup foarte puternic cu jucători de calitate“.

Mihai Teja a afirmat că s-a temut după partida cu FCSB când mai mulţi jucători şi membri ai staffului tehnic ai adversarei au fost depistaţi pozitiv la coronavirus:

„Sincer mi-a fost un pic teamă după meciul cu FCSB pentru că ne-am întâlnit cu ei în meci direct, chiar dacă, e adevărat, am păstrat distanţa. Mă bucur că la două zile am făcut şi noi testul şi am ieşit negativi. Sper să înţelegem că trebuie să ne protejăm cât mai mult. Cred că toţi dintre noi vom lua acest virus ca să putem să ne imunizăm, sper să fie cât mai târziu sau în pauze competiţionale“, a mai spus Teja.

Eric de Oliveira: „Obiectivul nu va fi lupta pentru evitarea retrogradării“

Mijlocaşul Eric de Oliveira, desemnat cel mai bun jucător de pe teren în partida câştigată de echipa sa cu FCSB, scor 2-1, crede că va fi nevoit cu Universitatea să depună şi mai mult efort decât în etapa trecută.

„A fost un meci destul de greu şi am făcut ceea ce mi-a cerut antrenorul. Acum cred că va trebui să alerg şi mai mult decât în meciul cu FCSB. Întâlnim liderul campionatului, cu 3 victorii din trei meciuri. Ştim toţi cum e să joci acolo, noi vom da tot pentru a scoate punct sau puncte de acolo. Am început sezonul foarte bine şi sper că nu ne vom opri. Eu am spus că prefer o pasă mai mult decât un gol. Cred că am început foarte bine, am două assist-uri în campionat. Nu contează cine marchează, ci victoria. Contează că suntem o familie aici, cred că ăsta e factorul care a contat în ultimele rezultate. Suntem destul de încrezători că anul acesta obiectivul nu va fi lupta pentru evitarea retrogradării“, a punctat Eric.

Citeşte şi: Adrian Popescu: Că jucăm frumos sau urât, trebuie să câştigăm!