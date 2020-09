Liga 2 / Călin Cojocaru şi-a făcut praf echipa după umilinţa cu Turris

Pandurii Târgu Jiu a prins din nou „drag“ de ultimul loc şi a devenit „lanternă roşie“ după doar trei etape scurse din noul sezon al Liga 2. Echipa antrenată de Călin Cojocaru a pierdut ruşinos, cu 5-0, pe stadionul „Municipal“, în faţa formaţiei Turris Turnu Măgurele.

Golurile teleormănenilor au fost marcate de Albert Voinea (’42, ’58), Adrian Niţă (’71, ’90+3) şi Ştefan Blănaru (’81).

Pandurii: Aldescu – Cuțitoiu, Gal, An. Pleșa, Al. Vasilescu – An. Dobre (’60, Goma), Remacle – Zaborowski (’74, Vaida), Velcotă, Bunga – Tănăsoiu (’56, Felipe Costa). Antrenor: Călin Cojocaru.

Turris Oltul: Duțu – Buleică, Sălcianu, D. Ispas, Fl. Mitrea – S. Pană, Cioinac, L. Mihai (’71, R. Neacşu) – A. Voinea (’71, Blănaru), Ad. Voicu, Al. Sima (’55 Niţă). Antrenor: Erik Lincar.

Au arbitrat: Eduard Ioniță (Galaţi) – Daniela Constantinescu, Răzvan Claudiu Tudor; Ionela Alina Peşu (toţi trei din Craiova).

Observatori: Ioan Mureșan (Timişoara), George Constantinescu (Slatina).

Călin Cojocaru: „Au timp să-şi schimbe atitudinea ori echipa“

La finanul întâlnirii, antrenorul formaţiei Pandurii Târgu Jiu, Călin Cojocaru, a fost indignat de atitudinea jucătorilor săi şi l-a considerat drept principal vinovat pentru înfrângere pe fundașul Andrei Gal.

„Am făcut un joc bun în prima repriză, iar oaspeții ne-au surprins pe final și au deschis scorul. În partea secundă am jucat foarte rău, fundașii au fost foarte lenți, dezorganizați total și am luat goluri în oglindă. Un fundaș nu poate lua patru goluri la fel. Aici trebuie să înţeleagă că sunt la Pandurii, nu sunt la Liga a 5-a. Se poate să nu mai fie aici până pe 5 octombrie dacă se mai întâmplă astfel de lucruri. Le-am comunicat, au timp să-şi schimbe atitudinea ori echipa. Nu am avut fundaş central. Pleşa este o improvizaţie. Gal este fundaş central, dar astăzi (sâmbătă – n.r.) a avut o viteză de pensionar. Nu mă putea marca nici pe mine astăzi. Lent, greoi, atitudine zero! Pandurii nu va mai trăi o asemenea umilință, chiar dacă noi încă suferim la omogenitate. Mai avem de legitimat jucători, cărora nu le-a venit cartea verde, dar și pe Grecu”, a declarat Cojocaru, conform Radio Accent.

Pentru Pandurii Târgu Jiu urmează un meci în Ilfov, contra Concordiei Chiajna. Disputa este programată sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 11.00.

Liga 2, etapa 3

Sâmbătă, 12 septembrie: Comuna Recea – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 3-4, Aerostar Bacău – CSM Reșița 0-1, Unirea Slobozia – CS Mioveni 0-0, Metaloglobus Bucureşti – Concordia Chiajna 1-1, Pandurii Târgu Jiu – Turris Turnu Măgurele 0-5, CSM Slatina – FC Rapid 0-3, FCU Craiova – Dunărea Călăraşi 2-1.

Duminică, 13 septembrie: Gloria Buzău – Universitatea Cluj 2-1.

Luni, 14 septembrie – ora 18.00: ASU Poli Timișoara – Farul Constanţa.

Marţi, 15 septembrie – ora 19.30: Petrolul Ploieşti – Ripensia Timișoara.

Clasament:

1.Rapid 9 puncte (golaveraj 8:2)

2.FCU 7 (7:3)

3.Călărași 6 (5:2)

4.Farul 6 (3:1)

5.Viitorul Tg. Jiu 6 (7:7)

6.Chiajna 5 (5:3)

7.Buzău 5 (3:2)

8.Măgurele 4 (7:3)

9.Csikszereda 4 (2:1)

10.ASU Poli 4 (1:0)

11.Slobozia 4 (2:3)

12.Petrolul 3 (5:2)

13.Mioveni 3 (0:0)

14.„U“ Cluj 3 (2:3)

15.Reşiţa 3 (1:4)

16.Metaloglobus 2 (3:3)

17.Ripensia 0 (1:4)

18.Bacău 0 (0:3)

19.Recea 0 (3:8)

20.Slatina 0 (1:6)

21.Pandurii 0 (1:7)

