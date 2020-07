CFR Cluj a trecut de Mediaş, dar Petrescu continuă să dea în Craiova

CFR Cluj a învins-o luni seară pe Gaz Metan, cu scorul de 3-0 şi rămâne în umbra Craiovei, la un singur punct distanţă.

Golurile învingătorilor au fost reuşite de Deac (39 – penalti) şi Djokovic (49).

CFR Cluj: Arlauskis – Manea, Vinicius, Boli, Camora – Itu, Bordeianu (46, Păun), Djokovic (75, Hoban) – Deac (84, Cestor), Rondon (84, Omrani), Joca (6, Chipciu). Antrenor: Dan Petrescu.

Gaz Metan: Pleşca – Drăghici (83, Dogaru), Larie, Juel-Nielsen, Velisar – Droppa, Popa (75, Avram) – Gabriel Moura, Chamed, Trif (62, Ciocan) – Dumitru. Antrenor: Dushan Uhrin.

Dan Petrescu „înţeapă” Universitatea Craiova

Chiar şi cu acest succes, antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, continuă să „arunce” vorbe dure la adresa Universităţii Craiova.

Acesta s-a arătat consternat de deciziile de arbitraj din Bănie, de la meciul cu Ştiinţa şi consideră că anul acesta se doreşte ca formaţia lui Bergodi să câştige titlul. „Bursucul” este nemulţumit de faptul că Universitatea a primit prea multe lovituri de pedeapsă în comparaţie cu echipa lui, care „a fost privată de încă două penaltiuri” în jocul cu Mediaş

„Doamne, ferește, ce se întâmplă în România. Mi se pare incredibil, sincer. Se vede interesul și cine trebuie să câștige campionat? Cum e posibil? Hațegan arbitrează CFR-ul azi și Bîrsan la Craiova cu FCSB? L-am avut de două ori pe Chivulete, ne-a distrus. De două ori pe Popa și de două ori pe Hațegan. Am avut și azi încă două penalty-uri. Au fost și șapte faze dubioase. N-am primit mai nimic, decât un penalty pe care nu avea cum să nu-l dea.

Am fost cei mai dezavantajați în acest play-off, mă aștept la arbitraje împotriva noastră și de acum încolo. Ar trebui să ne lase în pace arbitrii, îmi pare rău s-o zic. Nu mai pot să tac. S-au întâmplat multe în cele șapte meciuri de play-off. Cine ne va arbitra cu FCSB? Vor decide ce-i mai bine pentru Craiova! Craiova, dacă va fi arbitrată așa, nu va avea probleme. Două penalty-uri clare pentru FCSB, i-a rupt chiloţii lui Man şi n-a văzut nimeni….Sincer vă spun, nu mă aștept ca Universitatea să se mai împiedice. E puternică din toate punctele de vedere. Doar noi putem să îi mai încurcăm. Sigur FCSB va dori să câștige cu noi, indiferent ce zice patronul. S-a plictisit lumea de CFR”, a declarat „Bursucul”.

„Am jucat cu presiune”

Dan Petrescu a recunoscut că echipa sa a jucat cu mare presiune la meciul cu Gaz.

„Știam că va fi meci greu, că-s buni la faze fixe. Am jucat cu presiune maximă. N-am avut niciodată astfel de presiune de când sunt eu aici. De obicei eram noi pe primul loc. Am fost crispați, n-am avut agresivitate. În a doua repriză am fost mai inventivi, am avut mai multe ocazii. Boli a luat un cartonaș stupid, nu trebuia să se întâmple asta. Puteam păți ce am pățit la Astra, când am fost egalați”, a mai spus tehnicianul campioanei.

În urma victoriei cu Gaz Metan, CFR Cluj a venit la un punct în spatele Universităţii Craiova, cu trei etape înainte de finalul campionatului. Reamintim că în ultima etapă, clujenii se vor deplasa pe „Ion Oblemenco” pentru un meci care are şanse destul de mari să se dispute cu titlul pe masă.

Liga 1, play-off, etapa 7:

Vineri, 10 iulie: FC Botoșani – Astra Giurgiu 0-0;

Duminică, 12 iulie: Universitatea Craiova – FCSB 2-1;

Luni, 13 iulie – ora 20.30: CFR Cluj – Gaz Metan -Mediaș 2-0.

Clasament:

1.Craiova 41 puncte (golaveraj 14-11)

2.CFR Cluj 40 (11-6)

3.Astra 30 (8-8)

4.Botoșani 29 (6-8)

5.FCSB 28 (12-12)

6.Mediaș 25 (4-10).

Etapa viitoare:

Vineri, 17 iulie – ora 21.00: Gaz Metan Mediaş – Astra Giurgiu;

Sâmbătă, 18 iulie – ora 21.00: FCSB – CFR Cluj;

Duminică, 19 iulie – ora 21.00: FC Botoşani – Universitatea Craiova.

