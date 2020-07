Mediaş – „U“ Craiova / Alb-albaştrii să fie cei buni!

Universitatea Craiova şi-a câştigat respectul prin victoriile din ultimul timp, dar şi un bun capital de imagine. Mult râvnitul titlu de campioană nu mai este atât de departe pe cât părea. Este posibil şi asta au recunoscut-o îngrijoraţi şi rivalii Ştiinţei. Dar pentru ca perspectivele să se concretizeze, elevii lui Cristiano Bergodi trebuie să aibă un parcurs perfect în continuare. Şi premise sunt, pentru că jocul s-a îmbunătăţit de la un meci la altul.

„Leii“ trebuie să gestioneze atent fiecare pas făcut şi să demonstreze că s-au maturizat suficient încât să nu mai dezamăgească. Un prim test care ar certifica asta are loc vineri, 3 iulie, de la ora 20.00 (live text pe gds.ro/sport), în Ardeal, când dau piept cu Gaz Metan Mediaş, o echipă periculoasă şi imprevizibilă.

Disputa din cadrul etapei a 6-a din play-off-ul Ligii 1 va fi arbitrată de Ovidiu Haţegan (Arad). Acesta va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre (Satu Mare) şi Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava) şi de „rezerva“ Andrei Florin (Târgu Mureş).

Bergodi: Trebuie să arătăm ca o echipă care ştie ce trebuie să facă

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, susţine că elevii săi sunt foarte concentraţi asupra partidei cu ardelenii lui Dusan Uhrin. Bergodi consideră că jocul de la Mediaş poate fi considerat ca un test de maturitate pentru alb-albaştri, pe care crede că-l vor trece fără probleme.

„E un meci dificil, mai ales din punct de vedere mental. Noi venim după un meci foarte bun, jucat cu Clujul, şi ne-a dat încredere, dar acum avem un examen de maturitate. La Mediaş trebuie să arătăm ca o echipă care ştie ce trebuie să facă. Nu cred că jucătorii mei vor intra mai relaxaţi pe teren prin prisma celor petrecute la Mediaş. Îi consider jucători inteligenţi, profesionişti… Ei ştiu că avem numai de pierdut dacă vom intra relaxaţi sau dacă vor gândi că o să putem câştiga uşor. Relaxarea nu există în fotbal. Când eşti puţin cu nasul pe sus, fotbalul te pedepseşte. Băieţii conştientizează că este un meci la fel de greu precum cel cu CFR Cluj. Din punct de vedere mental, trebuie să fim pregătiţi 100%. La fiecare meci trebuie să faci ce trebuie pe teren, să pui în practică exact ce ai lucrat în cursul antrenamentelor, şi atunci va fi bine“, a declarat strategul Ştiinţei.

„Noi dăm 100% la fiecare meci“

Cristiano Bergodi a vorbit şi despre lupta la titlu şi a punctat că îşi doreşte un fotbal curat.

„Presiune există totdeauna. Noi suntem pregătiţi, dar tot CFR este înaintea nostră în clasament. De aceea nu cred că noi suntem favoriţi la titlu. Noi trebuie să muncim bine şi să câştigăm în primul rând meciul cu Gaz. Cât despre bătăliile mediatice, nu mă interesează. Nu ne va fi uşor să câştigăm titlul, dar până acum ne-am comportat foarte bine. Echipa a crescut de la meci la meci şi cred că putem face un final frumos. Suntem pregătiţi din toate punctele de vedere, dar, repet, tot CFR este înaintea noastră. Are un punct în plus şi atunci ea este principala favorită. Noi dăm 100% la fiecare meci şi încercăm să câştigăm punctele la fiecare partidă. Nu mă gândesc la coaliţii împotriva noastră. Sper să fie un fotbal curat până la sfârşitul campionatului. Noi trebuie să dăm totul pe teren şi altceva nu trebuie să ne intereseze, să nu pierdem energie psihică“, a spus italianul.

„Am început cu acelaşi unsprezece în ultimele partide, pentru că eu cred că o echipă are nevoie ca relaţiile de joc să fie cât mai bune. Mă bucur că am reuşit să ne recuperăm fizic de fiecare dată. Cine a intrat pe teren pe parcursul jocului s-a comportat bine şi atunci iau în seamă toţi jucătorii. Avem nevoie de toţi fotbaliştii, pentru că în acest final mai pot apărea accidentări. Sunt norocos că am o echipă foarte bună. Elvir Koljic este un plus, dar pentru mine toată echipa contează“, a completat Cristiano Bergodi.

Stephane Acka: Trebuie să jucăm tot cum am făcut-o până acum

Din rândul jucătorilor Ştiinţei, fundaşul Stephane Acka este sigur că misiunea de la Mediaş nu va fi uşoară. El consideră însă că o prestaţie asemănătoare celei din partida cu CFR Cluj ar aduce un final fericit pentru alb-albaştri în Ardeal.

„Pentru noi este o partidă foarte importantă. Trebuie să jucăm tot cum am făcut-o până acum, să ne concentrăm, pentru că nu va fi un meci uşor. Trebuie să mergem la Mediaş şi să câştigăm cele trei puncte. Vă daţi seama ce ar însemna titlul pentru acest oraş. Suporterii ne-au demonstrat iubire şi susţinere, iar un titlu pentru mine ar însemna ceva deosebit, pentru că sunt de foarte mult timp aici şi ştiu de unde am plecat cu echipa. Ar fi o bucurie de nedescris pentru mine. Mă aştept la ceva fantastic din partea suporterilor în cazul câştigării titlului. Au trecut prea mulţi ani de la ultimul titlu şi cred că o să fie multă bucurie şi multă lume sărbătorind prin oraş“, a comentat fundaşul ivorian, cotat de Transfermarkt la 525.000 de euro.

„Avem mai multă siguranţă“

Stephane Acka a vorbit şi despre îmbunătăţirea consemnată în jocul defensiv, punctând că staff-ul tehnic alocă mult timp apărării.

„Mi se pare că pe faza defensivă lucrurile merg mai bine. Nu numai noi, fundaşii, ci toată lumea face faza defensivă mai bine. Asta ne ajută şi pe noi, pentru că avem mai multă siguranţă. Lucrăm foarte mult cu domnul Bergodi şi cred că asta se vede, pentru că nu mai apar nici greşelile individuale. Suntem mult mai concentraţi şi mai compacţi“, a spus Acka.

Acesta a menţionat că îi este mai greu cu construcţia ţinând cont că este dreptaci şi este folosit fundaş central-stânga. Cât despre marcarea unui gol, Acka a spus că şi-ar dori, dar că-i lasă pe colegii din faţă să scuture plasele adversarilor:

„E greu de jucat ca stoper de picior stâng pe faza de construcţie. E altceva, pentru că eu sunt dreptaci şi de aceea încerc să joc cât mai simplu, să nu apară greşelile şi să pun echipa în dificultate. Treaba mea este, în primul rând, să apăr echipa de gol, nu să marchez. Dar dacă aş marca în meciurile următoare ar însemna foarte mult pentru mine. Dar îi las pe Koljic, Bărbuţ, Cicâldău să dea ei golurile pentru titlu“.

