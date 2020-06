Exclusiv / CSO Filiaşi şi-a asigurat serviciile unui fundaş puternic

Divizionara C CSO Filiaşi continuă să impresioneze prin loviturile pe care le dă în această perioadă de transferuri. Ultima noutate s-a consemnat astăzi, când preşedintele grupării doljene, Florin Spânu, a obţinut semnătura lui Ionuţ Tătaru.

„Mă bucur mult că am reuşit să-l cooptăm la echipă şi pe Ionuţ şi astfel am rezolvat defensiva. Acum mai caut un atacant valoros şi experimentat, un portar şi trei-patru juniori născuţi în 2001-2002“, a declarat preşedintele lui CSO Filiaşi, Florin Spânu, pentru GdS.

Originar din Ioneşti, Ionuţ Tătaru este un fundaş central de 30 de ani şi 1.85 metri şi are multe meciuri jucate la Liga a II-a. Acesta a mai evoluat la Minerul Lupeni, Pandurii Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin, CSM Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, Olimpia Satu Mare, AFC Hermannstadt, Academica Clinceni, Cetate Deva, Metalurgistul Cugir, Crișul Chișineu-Criș şi Gilortul Târgu Cărbunești.

Ionuţ Tătaru: Mi-a plăcut proiectul

Ionuţ Tătaru, fundaş evaluat de Transfermarkt la 75.000 de euro, a semnat cu CSO Filiaşi un contract valabil un an.

„Am semnat astăzi, să fie într-un ceas bun! Trebuia să ajung la echipă în urmă cu un an şi jumătate. Atunci am purtat discuţii cu domnul primar Costeluş şi cu domnul preşedinte Spânu, dar a fost altceva la mijloc şi am plecat la Chişineu Criş. Orice fotbalist se gândeşte să plece unde sunt mai mulţi bani… Asta a fost. Acum, văzând celelalte transferuri pe care le-au făcut, mă refer la Dănescu, Vaştag, Săulescu, plus venirea antrenorului Mario Găman şi a secundului Bobi, m-am hotărât să vin şi eu.

Mi-a plăcut proiectul pe care l-au făcut. Au o bază sportivă frumoasă şi au gânduri bune pentru Liga a III-a. Eu, fiind şi aproape de casă, am doar 8 de km de parcurs până la Filiaşi, am decis imediat să vin. A contat foarte mult că sunt aproape de casă. Nu mai voiam să mai plec, pentru că anul viitor am şi eu nunta“, a declarat Ionuţ Tătaru, pentru GdS.

Acesta s-a arătat nerăbdător să înceapă treaba la CSO Filiaşi:

„Nu contează în ce serie vom fi repartizaţi. Important este avem noi o echipă puternică. Totul depinde numai şi numai de noi, nu de altcineva. Ar fi bine să jucăm totuşi tot pe partea asta cu Aradul. Am jucat mai mult în ultimi ani în zona asta cu Aradul, cu Banatul şi sunt echipe bune, preocupate de fotbal. Sunt tare nerăbdător să începem. Nu am stat atât de mult decât atunci când am fost operat la picior. În rest, niciodată nu am avut o asemenea pauză de când joc fotbal, de 14 ani. De pe 15 iunie am început să mai joc fotbal la sintetic, să mai fac mişcare, dar înainte a fost groaznic închis în casă. Sperăm să fie totul bine şi să începem şi noi pregătirea“.

Citeşte şi: Liga 1 / CCA a anunţat brigada restanţei „U“ Craiova – FC Botoşani