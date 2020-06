Dragoş Săulescu, după ce a semnat cu CSO Filiaşi: „Abia aştept să începem pregătirile!“

Dragoş Săulescu a semnat în această săptămână cu CSO Filiaşi. Mijlocaşul gorjean de 28 de ani a stat de vorbă cu GdS şi a explicat de ce a ales să joace la Liga a III-a, în condiţiile în care a avut destul oferte de la echipe din eşalonul secund, acolo unde îşi făcuse un nume.

GdS: Ce te-a convins să semnezi cu CSO Filiaşi?

Dragoş Săulescu: Am venit la cerinţele lui Florin Spânu, care m-a dorit foarte mult la echipă. A fost o ofertă bună pentru mine, pentru că este şi aproape de casă, exact cum am declarat când am plecat de la ASU Poli Timişoara. Au mai fost şi alte echipe care s-au interesat de mine, dar cei de la Filiaşi au insistat. N-am mai stat pe gânduri şi am şi semnat.

GdS: Ofertele erau din Liga a II-a?

Dragoş Săulescu: Da! M-am gândit să merg şi să joc la Liga a II-a, dar iarăşi eram plecat la distanţă mare de casă… Am zis că dacă la anul am şi nunta să stau măcar anul acesta mai aproape de casă, ca să rezolv şi ce am de rezolvat. Dacă e să fac jocuri bune la CSO Filiaşi poate plec în iarnă mai sus, dacă nu la vară, că am semnat pe un an.

„Am văzut că sunt gânduri serioase la Filiaşi“

GdS: Ce îţi propui cu CSO Filiaşi? Ştii că acolo sunt gânduri măreţe pentru viitorul sezon de la Liga a III-a…

Dragoş Săulescu: Da, ştiu! În ideea asta am şi semnat! Am văzut că sunt gânduri serioase la Filiaşi. Trebuie să ne dorim şi să dăm totul ca să câştigăm cât mai multe meciuri, iar dacă vom fi pe primele locuri, de ce nu, să luptăm să promovăm.

GdS: Ai mulţi prieteni la CSO Filiaşi. A contat când ai semnat?

Dragoş Săulescu: Da, mă ştiu foarte bine cu majoritatea. Cu Poiană am şi jucat la Reşiţa, cu Fotescu am fost coleg la Cisnădie, îl cunosc bine şi pe Aurel Lupu. A semnat odată cu mine şi Andrei Vaştag, cu care mă înţeleg foarte bine şi eu zic că este un transfer bun. Deci ne-am întărit serios în perioada asta. A fost foarte activă conducerea clubului.

GdS: Cum vezi viitoarea ediţie a Ligii a III-a, ţinând cont că pandemia încă nu a trecut.

Dragoş Săulescu: Nu ştiu ce să zic. Am văzut că acum au prelungit starea de alertă pentru încă 30 de zile. Sper să nu afecteze în vreun fel clubul şi să mergem înainte. Să vedem ce gânduri au şi cei de la FRF şi cum vor fi echipele repartizate pe serii. E foarte rău virusul acesta! Abia aştept să începem pregătirile, pentru că este foarte greu să te antrenezi de unul singur acum. Mă antrenez zilnic, dar pauza asta este foarte lungă. Sunt aproape trei luni de când stăm şi asta nu e bine pentru noi.

