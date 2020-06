Wesley Sneijder: Aş fi putut ajunge ca Ronaldo sau Messi, dar mie mi-a plăcut viaţa

Finalist al Cupei Mondiale din 2010 cu Olanda şi câştigător al Ligii Campionilor în acelaşi an cu Inter Milano, mijlocaşul olandez Wesley Sneijder a afirmat că ar fi putut fi la fel de bun precum Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi. El a recunoscut însă că a avut și o viață extrasportivă destul de „colorată“.

„Aş fi putut ajunge ca Messi sau Ronaldo, dar pur şi simplu nu am avut ambiţie. Am apreciat viaţa, uneori am mai băut şi un pahar de vin la cină. Leo şi Cristiano sunt diferiţi, ei au făcut numeroase sacrificii“, a spus Snejider, citat de News.ro.

Mijlocaşul olandez a subliniat că nu este deranjat că nu a ajuns la fel ca Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo.

„Şi cariera mea a fost incredibilă“, a afirmat el, într-un interviu pentru jurnalistul italian Gianluca Di Marzio.

