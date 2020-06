Exclusiv / Nae Constantin, mulțumit de experiența avută la CSO Filiași

Nae Constantin a debutat iarna trecută ca antrenor principal pe banca formației CSO Filiași. Din nefericire, tehnicianul prahovean nu a reușit să-și conducă echipa decât într-un singur joc oficial, câștigat la limită, 1-0 cu Gilortul Târgu Cărbunești. A venit pandemia de coronavirus, campionatul s-a întrerupt în primă fază, apoi a fost închețat, CSO Filiași rămânând în Liga a III-a, fără ca doljenii să mai transpire. Lui Nae Constantin (46 de ani) îi va expira curând contractul cu CSO Filiași, dar nu se gândește să-l reînnoiască. El speră să găsească o echipă ceva mai aproape de casă, pentru a se putea concentra asupra cursurilor de la Școala de Antrenori și, buineînțeles, asupra familiei.

Nae Constantin a stat de vorbă cu GdS și a făcut o caracterizare a timpului petrecut la CSO Filiași, dar a vorbit și despre Liga 1.

„Îmi doream să se termine altcumva“

GdS: Voiam să vorbim puțin despre perioada destul de scurtă de altfel petrecută la CSO Filiași. A fost, practic, un mandat de o etapă, pentru că imediat s-a oprit totul.

Nae Constantin: Da, așa a fost să fie. Îmi doream altceva, voiam să se termine altcumva, dar nu am avut de ales și asta este.

GdS: Ai început cu stângul, să zicem așa, cariera de antrenor principal…

Nae Constantin: Nu pot să zic că am început-o cu stângul. Era începută cu stângul dacă aș fi retrogradat cu Filiașiul. Nu o iau ca minus, dar nici pe plus, pentru că totul a fost influențat de virusul ăsta. Așa cum s-a încheiat campionatul la Liga a II-a și în alte țări, așa a fost și la noi.

GdS: Te așteptai să se ia decizia asta?

Nae Constantin: Nu știu ce să zic acum. Probabil că s-a luat cea mai bună decizie, pentru că eu zic că nu-i de glumă cu pandemia de coronavirus. Am fi riscat mai mult. Și noi, dar și familiile noastre.

„Cu Filiașiul am vorbit și am hotărât de comun acord să nu mai continuăm“

GdS: Contractul tău cu CSO Filiași trebuie să expire. Ce vei face în continuare? Ai oferte, vei rămâne la Filiași dacă ți se propune?

Nae Constantin: Contractul îmi expiră pe 15 iunie. Oferte nu am. Cu Filiașiul am vorbit și am hotărât de comun acord să nu mai continuăm. Aștept să văd ce o să se întâmple.

GdS: Iei în calcul să revii ca secund al lui Daniel Isăilă și să mergeți în afara țării?

Nae Constantin: Nu! În momentul ăsta e important să-mi termin cursurile de la Școala de Antrenori. Aș avea probleme dacă ar fi să plec să antrenez în afara țării, pentru că ar trebui să mă întorc periodic la cursuri și nu știu dacă o să mi se permită așa ceva. Prefer să rămân în continuare aici, să-mi termin școala, ăsta e primul gând. O să încerc să-mi găsesc ceva să lucrez pe aproape de casă și să am posibilitatea să ajung la cursuri. Nici cei de la Școala de Antrenori nu știu exact ce se va întâmpla, dar stăm cu telefoanele deschise. În mod normal ar fi trebuit să avem un modul luna asta, la început, dar a fost anulat… Încă nu se știe nimic.

GdS: Vezi accepta o ofertă de la vreo echipă de Liga a III-a dacă ai fi tot principal sau te gândești să fii secund la un nivel superior, ca să te poți ocupa de școală?

Nae Constantin: Aș vrea să am continuitate ca principal, să muncesc și să pot să arăt că sunt antrenor. Spun asta, pentru că în lunile astea petrecute la Filiași nu știu cum am putut eu să demonstrez că sunt antrenor sau nu. Nu dau la o parte o ofertă de Liga a III-a, dar aș vrea să vină de la un club cu un obiectiv de promovare, care să ofere condiții bune. În ultimă instanță m-aș duce undeva pentru bani, dar nu cred că se pune problema de bani la nivelul Ligii a III-a.

„Am avut multe lucruri de învățat“

GdS: Cum ai caracteriza perioada petrecută la CSO Filiași?

Nae Constatin: O experiență nouă pentru mine, din care am avut multe lucruri de învățat. Sunt lucruri pe care îmi dau seama că le-am greșit și nu le-aș repeta. Am întâlnit niște oameni deosebiți și aici mă refer la primar (Costeluș Ilie Gheorghe – n.r.), la președintele Florin Spânu, care a încercat să facă ce i-am cerut și în mare parte a și reușit. Am avut un colectiv de jucători bun, care, dacă s-ar menține și în campionatul următor, nu ar trebui să mai aibă probleme cu retrogradarea. Dacă s-ar gândi la promovare ar trebui să schimbe destul de mulți jucători, din punctul meu de vedere. Una peste alta a fost un plus pentru mine.

GdS: Cu jucătorii ai mai vorbit?

Nae Constantin: Prea puțin. Am mai fost sunat atunci, după ce ai publicat articolul cu problema pe care am avut-o cu fata mea, de am stat în carantină. Am zis că fiecare trebuie să ne vedem de trebuirile noastre. Știi cum e, când pleacă antrenorul de la o echipă unii jucători sunt triști, alții sunt bucuroși. Îmi place să cred că ăia care sunt bucuroși sunt foarte puțini.

GdS: De ce spui asta? Erai foarte apropiat de ei…

Nae Constantin: Sunt sigur că au fost printre ei și nemulțumiți de decizii, de cum m-am comportat în anumite momente, dar până la urmă asta e viața. Eu sunt conștient că nu ai cum să-i mulțumești pe toți, ca antrenor. Cum puteam eu să mulțumesc 23 de jucători, cât am avut în lot, atâta timp cât pe teren intră 11 și mai pot fi făcute patru schimbări.

„CFR Cluj are prima șansă la titlu“

GdS: Aș vrea să vorbim puțin și de Liga 1, care se va relua curând. Cum crezi că vor fi cele opt etape rămase de jucat din play-off și cum vezi lupta pentru titlu?

Nae Constantin: E clar că nu o să mai fie totul ca înainte. Totul o să fie schimbat la echipe, pentru că pauza a fost destul de lungă. E greu să-ți revii ca fotbalist și să atingi nivelul de formă pe care l-ai avut acum trei luni. Referitor la lupta la titlu, cred că CFR Cluj are prima șansă. Sunt pe primul loc și au o echipă cu expereință, un antrenor bun… Craiova se bate cu șanse reale la campionat, însă, repet, CFR pleacă favorită.

GdS: Cum e viața ta de acum, după povestea aceea cu coronavirusul? A revenit totul la normal?

Nae Constantin: Am încercat să revenim la normal. De fiecare dată când plecăm undeva, la cumpărături, suntem atenți și încercăm să ne întoarcem rapid acasă. Consider că virusul ăsta este un lucru serios și trebuie să avem grijă de noi. În rest, ne-am petrecut timpul în curte, prin grădină, am stropit copacii, am plantat legume… Cu fotbalul mai puțin. Am o invitație pentru mâine la un fotbal la terenul sintetic, dar încă mi-e teamă să-i dau curs. Mai stau puțin și mă mai gândesc, deși mi-e tare dor să mai joc un fotbal.

Citește și: EXCLUSIV / Lui Nae Constantin i-a trecut coronavirusul pe la ureche