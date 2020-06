Exclusiv | Adrian Iencsi mizează pe experiența lui Bergodi: „Craiova va zburda!“

Adrian Iencsi și-a încheiat contractul cu Universitatea Craiova, el lăsând echipa secundă a clubului pe locul 5. Fostul antrenor al „satelitului“ a stat de vorbă cu GdS despre perioada petrecută în Bănie și a punctat că a rămas legat sufletește de tot ce înseamnă Știința. „Mozambicanul“ a punctat totodată că venirea experimentatului antrenor Cristiano Bergodi ar putea conduce la câștigarea titlului.

GdS: Salut Adi, ce mai faci?

Adrian Iencsi: Salut! Sunt bine, cu familia, acasă. Chiar dacă am ieșit din perioada de autoizolare, tot aceleași lucruri le fac. Ies o dată la trei săptămâni pentru cumpărături, în rest stau acasă cu ai mei.

GdS: Voiam să vorbim despre Universitatea Craiova. Știu că ai încheiat contractul și voiam să te întreb dacă vei continua în Bănie sau ai alte planuri.

Adrian Iencsi: Nu cred că o să continuu la Craiova. Vreau să antrenez mai sus! Chiar dacă e foarte greu acum, cu pandemia asta, echipele sunt mai puține și nu se știe când încep și cum încep. Îmi doresc să antrenez și să am continuitate în muncă. Sper să-mi găsesc un angajament cât mai sus.

GdS: Ai oferte ceva? Porți discuții?

Adrian Iencsi: În perioada asta nu am avut nicio discuție cu vreun club. Oferte am primit în perioada în care am fost la Craiova, în special în turul campionatului de la Liga a III-a. Nu am vrut să plec de la Universitatea, am fost hotărât să rămân întreg sezonul. Era o luptă cu mine, pentru că știam că în iarnă va urma o reînnoire a lotului, pentru că plecau mulți jucători și era o provocare pentru mine. Eram curios să văd ce rezultate voi avea în retur, cu mulți tineri în echipă, o echipă practic nouă. Știam că acest lucru mă va ajuta pe viitor. A fost doar perioada de pregătire de iarnă, plus prima etapă la Balotești, pentru că după a apărut pandemia și, din păcate, s-a încheiat totul.

GdS: Cum apreciezi experiența din Bănie?

Cred că perioada asta petrecută la Craiova este bună pentru viitorul meu. M-am simțit bine, am avut libertate de lucru, nimeni nu mi-a impus ceva, am avut putere de decizie 100% asupra lotului și asupra selecției. Am putut să-mi implementez sistemul de joc, care se asemăna cu cel de la echipa mare și trebuia să respect într-un fel asta, pentru că tinerii acolo urmau să ajungă. Trebuia să fiu pregătit pentru orice, să schimb o strategie de la o săptămână la alta, uneori chiar de la o zi la alta. Trebuia să anticipez când îmi apar jucători de la prima echipă, cine, cum… Uneori îmi apăreau înainte cu o zi de joc sau chiar în ziua meciului.

Știam că așa va fi, nu era o noutate. Toate acestea m-au determinat să caut soluții, să-i adaptez pe cei care veneau de la echipa mare. În același timp trebuia să fiu atent cu cei care erau eligibili pentru Under 19, să joace doar o repriză, ca să poată evolua apoi și la Liga Elitelor. Repet: toate chestiile astea m-au călit foarte mult. În plus, a fost și plăcerea asta de a lucra la un club mare, precum Universitatea Craiova. Ai altă motivație și vrei să ajuți jucătorii tineri să facă pasul către echipa mare.

Adrian Iencsi ține cu CSM Slatina în barajul de promovare în Liga a II-a

GdS: Cum comentezi decizia FRF de a îngheța campionatul, cu apariția acelui baraj de promovare?

Adrian Iencsi: Nu pot să comentez asta. Sunt niște decizii care nu depind de noi, cei care antrenăm. Era o perioadă în care, într-adevăr, trebuia să fim cu toții precauți. Am respectat toate regulile și acum este bine. E normal ca pentru noi, antrenori și jucători, să fie puțin frustrant că s-a oprit totul din drumul pe care tu voiai să-l parcurgi. Dar nu s-a întâmplat din vina cuiva anume. Probabil că s-a luat decizia cea mai bună. Important este ca toți să fim sănătoși și pe viitor să fie lucrurile mult mai bune.

GdS: Cum vezi barajul de promovare din seria 3, CSM Slatina – Progresul Spartac?

Adrian Iencsi: Este foarte interesant. Sunt două echipe bune, cu un potențial enorm, au condiții foarte bune, stabilitate financiară… Cred că oricare dintre ele va avea un cuvânt greu de spus în Liga a II-a. Și Slatina, dar și Progresul Spartac sunt două echipe care, dacă ar evolua acum în Liga a II-a, s-ar afla, probabil, printre primele cinci-șase clasate în opinia mea. De aceea mi se pare o luptă foarte interesantă și aștept cu nerăbdare să văd care din ele va merge mai departe.

GdS: Presupun că îi ții pumnii prietenului Mihai Ianovschi…

Adrian Iencsi: Sincer, da! Sunt profesionist și spun că echipa mai bună trebuie să câștige. Dar sunt apropiat de Mihai, suntem colegi la cursurile de la Licența Pro, e un băiat serios și îl apreciez foarte mult și mi-aș dori să reușească promovarea. Știu că se implică, muncește foarte mult și știu ce înseamnă o promovare. Îi țin pumnii!

Este încântat de tinerii cu care a lucrat la Universitatea II

GdS: Spuneai că acum cunoști foarte bine tinerii din academia Universității. Dacă vei merge la o echipă de Liga a II-a sau mai sus, ai apela la câțiva dintre ei?

Adrian Iencsi: Cu siguranță! Mie mi-a plăcut tot lotul cu care am lucrat acolo. Încep cu cei cu experiență: Robert Petre, Ionuț Popescu, Alin Țegle. Apoi sunt jucători care pe mine m-au ajutat foarte mult, cum ar fi cei de 2003: Nețoiu, Croitoru și Dragoș Popa. Mi-au plăcut mult Danciu – un băiat foarte talentat, Guță – foarte bun și de mare perspectivă, Borța și Juncu – foarte buni. Oricând cei enumerați de mine pot juca la Liga 1! Au caractere frumoase și niște calități cum rar găsești la tinerii de acum. Uite, chiar și Vadassis îmi place. Pariul meu când am venit a fost Remus Trancă. A progresat enorm, a crescut de la meci la meci. Am avut încredere în calitățile lui. Dacă mai pune forță, poate ajunge un fotbalist foarte bun.

GdS: Te văd nostalgic, dacă ți s-ar propune să revii, ai accepta?

Adrian Iencsi: De ce nu. Sunt deschis la discuții, dar depinde de ce își propun conducătorii clubului. Mi-aș dori să antrenez mai sus, dar aș reveni dacă s-ar dori promovarea. Ca să rămân tot la nivelul de a forma jucători nu aș vrea. Eu pentru promovare am venit vara trecută! Pe parcurs, atât eu, cât și conducătorii am analizat lucrurile, am discutat și am realizat că e foarte greu să promovezi la felul cum se lucra, cum apăreau jucătorii de la prima echipă. După câteva meciuri oficiale ne-am dat seama că e foarte greu. Se putea promova la pas dacă aș fi avut mereu la dispoziție patru-cinci fotbaliști de la prima echipă, cu experiență, la antrenamente. Era altceva. Pe lângă ei, cei tineri se puteau dezvolta mult mai bine.

Și așa am pus probleme mari adversarelor, chiar dacă am rulat jucătorii. Mai mult de două etape niciodată nu am folosit același lot. Tot timpul am schimbat jucătorii. Pentru o echipă secundă a unui club, mult mai important decât promovarea este instruirea corectă a tinerilor de perspectivă. Am rămas foarte atașat de Universitatea Craiova! Îmi place foarte mult și a fost o experiență care mă va ajuta pe viitor. Și nu se știe, poate că voi antrena într-o zi echipa mare. Asta este dorința mea acum: să antrenez echipa mare a Universității Craiova!

Universitatea Craiova mi se pare cel mai puternic club din România!

GdS: Și pentru că tot vorbim despre Liga I, cum vezi etapele rămase de disputat, ținând cont de schimbărea băncii tehnice?

Adrian Iencsi: În primul rând m-a surprins plecarea lui Corneliu Papură. Chiar nu mă așteptam. El a pus mult suflet, se implica foarte mult. Se vede că ține la clubul ăsta și eu cred că echipa s-a exprimat destul de bine cu el la conducere. Venirea lui Cristiano Bergodi o văd cu ochi buni. Este un antrenor pe care îl apreciez enorm, de foarte mult timp, din perioada în care a antrenat-o pe Rapid. Eu nu eram fotbalist atunci, dar băieții vorbeau foarte frumos despre el, despre modul lui de lucru. Cred că este o persoană potrivită pentru Universitatea. Se face foarte plăcut în fața jucătorilor și știe să le dea entuziasm, iar la calitatea și valoarea fotbaliștilor de la Craiova cred că echipa va zburda.

Prin experiența lui Bergodi eu cred că au o șansă foarte mare de a câștiga campionatul. Și chiar dacă nu-l câștigă acum, sunt sigur că anul viitor Universitatea va avea șanse foarte mari la titlu. Craiova reprezintă în momentul de față un club puternic din toate punctele de vedere. Mi se pare cel mai puternic club din România!

