Bergodi a încheiat carantina! Începe treaba la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova are începând de astăzi, fizic, și un antrenor principal. Spunem fizic, pentru că italianul Cristiano Bergodi nu și-a văzut și nu și-a condus din iarbă elevii la niciun antrenament de la numire. Tehnicianul și-a încheiat perioada de 14 zile de carantină, obligatorie pentru cei veniți în țară din zone roșii de pandemie de coronavirus. De mâine este la treabă, printre „lei“!

„Va fi foarte greu fără suporteri“

La părăsirea hotelului din Craiova în care a fost cazat, Cristiano Bergodi a oferit o scurtă declarație. În primă fază a vorbit despre perioada petrecută în carantină, considerând-o foarte dificilă. Apoi a punctat că a urmărit jocul noii sale echipe și a subliniat că va lupta pentru titlul de campioană până în ultima secundă. „Mister“ speră să elimine rapid greșelile individuale din defensivă și știe că titlul nu poate fi adjudecat decât prin câștigarea fiecarui meci în parte, nu doar cu CFR și FCSB.

„A fost greu, dar nu prea mult. Am găsit un personal amabil la hotel și sunt mulțumit de condițiile avute. Am urmărit jocurile echipei pentru a-mi face o părere despre echipă, să văd ce jucători am la dispoziție. O să vorbesc față în față cu fotbaliștii. Va fi foarte foarte greu fără suporteri. Suntem la 4 puncte de CFR și nu va fi ușor, dar sunt sigur că vom face o figură bună. Trebuie să ne gândim la victorie la fiecare meci“, a declarat Cristiano Bergodi.

„S-au făcurt greșeli în apărare, dar se pot remedia, rezultatele sunt cele mai importante. Avem 3 meciuri cu echipele FCSB și CFR, dar trebuie să fim atenți și la celelalte echipe, 4 puncte înseamnă că avem șansă la campionat“, a completat italianul.

„Poate trebuie schimbat ceva“

Tehnicianul a vorbit și despre posibila plecare a lui Valentin Mihăilă din vară și consideră că pentru moment are motive să fie optimist.

„Mihăilă este un jucător talentat. Până la sfârșitul campionatului sigur va fi alături de noi. Este foarte important pentru noi și ne va ajuta mult. Eu mă motivez singur, așa cum am fost și ca jucător. Nu va fi ușor să pun totul la punct, nu e timp. Nu voi schimba tot ce a făcut Papură. O să vedem, poate trebuie schimbat ceva, însă totul se va face ușor“, a menționat Bergodi.

„Trebuie să avem mentalitate de învingători“

Cristiano Bergodi și-a amintit că a fost aproape de a semna cu Universitatea Craiova și acum patru ani. El speră ca mandatul pe care tocmai îl va începe să fie unul încununat cu succes.

„Acum patru ani nu am putut să vin la Craiova, am avut ceva probleme personale. Dar sper să fi venit acum, în momentul potrivit. Trebuie să avem mentalitate de învingători! Sper să dau încredere jucătorilor, pentru că avem lot bun. Echipa Craiovei de acum este foarte puternică, la fel cum era Steaua în 2009. Este mai bună decât celelalte formații pe care le-am antrenat. Nu va fi cel mai greu mandat de antrenor pe care l-am avut în țară, a fost greu și la FCSB, și la Voluntari și la Cluj“, a explicat Cristiano Bergodi.

A fost felicitat de Devis Mangia

Fix în urmă cu doi ani Universitatea Craiova ridica deasupra capului trofeul Cupei României. Performanța a fost realizată sub bagheta unui alt tehnician italia, Devis Mangia, antrenor care l-a sunat pe Cristiano Bergodi ca să-l felicite pentru numirea la cârma Craiovei.

„Am primit un mesaj de la Mangia, m-a felicitat, dar nu am discutat despre echipă“, a încheiat Cristiano Bergodi.

