Germania / Vezi programul meciurilor din etapa 27, din Bundesliga și 2.Bundesliga

Iubitorii fotbalului au parte de câteva meciuri interesante în acest sfârșit de săptămână, din Germania. Primele două eșaloane se regăsesc la etapa 27, iar primele jocuri ale rundei sunt programate chiar astăzi.

Iată programul jocurilor din Bundesliga și 2.Bundesliga și televizările, din intervalul 22-24 mai:

Bundesliga, etapa 27:

Vineri, 22 mai – ora 21.30: Hertha– Union Berlin (Digi Sport1, Look Sport, Telekom).

Sâmbătă, 23 mai – ora 16.30: Freiburg – Bremen (Digi Sport 3, Look Sport), Monchengladbach – Leverkusen (Digi Sport 2, Look, Telekom Sport), Paderborn – Hoffenheim (Digi Sport 4, Look, Telekom), Wolfsburg – Dortmund (Digi 1, Look, Telekom); ora 19.30: Bayern – Frankfurt (Digi 1, Look, Telekom).

Duminică, 24 mai – ora 14.30: Schalke – Augsburg (Digi 1, Look, Telekom); ora 16.30: Mainz – Leipzig (Digi 1, Look, Telekom); ora 19.00: Koln – Dusseldorf (Digi 1, Look, Telekom).

Clasament:

2.Bundeliga, etapa 27:

Vineri, 22 mai – ora 19.30: Heidenheim – Wehen (Digi 2, Telekom), Nurnberg – Aue (Digi 4, Telekom).

Sâmbătă, 23 mai – ora 14.00: Darmstadt – St. Pauli (Digi 1, Telekom), Osnabruck – Hannover (Digi 4, Look, Telekom), Sandhausen – Regensburg (Digi 2, Telekom).

Duminică, 24 mai – ora 14.30: Hamburger SV – Biefeld (Digi 2, Telekom), Karlsruher – Bochum (Digi 4, Telekom), Kiel – Stuttgart (Digi 3, Telekom).

Clasament:

Citește și: Luis Enrique: Meciurile fără suporteri sunt mai triste ca dansul cu sora ta