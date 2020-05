Martin Caceres: Am avut 60 de zile coronavirus fără să ştiu

​Fotbalistul echipei Fiorentina, Martin Caceres, a afirmat că a avut două luni coronavirus fără să ştie acest lucru. Uruguayanul a făcut dezvăluirea în timpul unei discuţii pe Instagram. El a menţionat că a fost în carantină din cauza simptomelor.

„Am avut 60 de zile coronavirus în organism fără să ştiu. Am avut ceva simptome în perioada 8-15 martie. În timp ce făceam sport acasă am simţit ceva la plămâni. Mi-au spus să stau în carantină şi că va trece în 20 de zile. Poate că virusul se îndrăgostise. Ieri (luni – n.r.) am primit rezultat negativ după test. Sunt ca nou“, a spus Caceres, pentru Football Italia.

Martin Caceres (33 de ani) a jucat de-a lungul carierei la formații precum Villarreal, Barcelona, Juventus, Sevilla, Southampton, Hellas Verona, Lazio și Fiorentina.

