EXCLUSIV / Mihai Ianovschi: Câte decizii am văzut eu pe la fotbal care nu mai s-au concretizat…

Antrenorul formației CSM Slatina, Mihai Ianovschi, nu a dorit să comenteze deciziile luate joi de către FRF privind „înghețarea“ Ligii a III-a pe motiv că nu au fost oficializate. Una dintre acestea o priveau direct pe CSM Slatina, care ar urma să susțină un baraj de promovare cu liderul Spartac București, ambele având același număr de puncte, iar diferența este făcută de golaveraj.

„O să-mi dau o părere când e 100% totul. În momentul în care se va anunța oficial că va rămâne varianta asta, atunci da. Nu este exclus să pice acest scenariu și nu vreau să mă hazardez. O să respectăm decizia federației și cu asta basta, nu o să avem ce să facem. Dar câte decizii am văzut eu pe la fotbal care nu s-au concretizat… Credeți-mă că în 24 de ani de muncă am văzut multe. Eu zic să mai așteptăm un pic, să vedem dacă hotărârea devine oficială“, a spus Mihai Ianovschi, pentru GdS.

E mulțumit de modul cum s-au pregătit jucătorii săi individual

Tehnicianu lui CSM Slatina s-a arătat mulțumit de seriozitatea de care au dat dovadă fotbaliștii săi până acum, în pregătirea individuală din perioada pandemiei de coronavirus.

„Mai avem câteva zile până când expiră starea de urgență și după putem vedem ce decizii se vor lua și vom lua privind antrenamenele. Băieții s-au pregătit acasă, avem un program de monitorizare și putem spune că suntem foarte mulțumiți. Ei abia așteaptă să revină în iarbă. Fotbalistul are o bază bună, fizic vorbind, construită în ani și cred că se vor reface repede toți. Au stat două luni, dar și între campionate se stă tot cam așa și corpul își revine. Dacă lucrezi ceea ce trebuie la antrenamente, jucătorii își vor reveni repede la parametrii pe care i-au avut. Că e nevoie de timp, asta e. Iar tactic nu se uită nimic. Până la urmă ăsta este rostul nostru, al antrenorilor, să rezolvăm problemele tactice“, a explicat Mihai Ianovschi.

„Nu am discutat niciodat de promovare“

Mihai Ianovschi a precizat că obiectivul său și al echipei nu este promovarea, ci construirea unei echipe puternice.

„Nu am discutat niciodată noi de promovare, ci de construcția unei echipe foarte frumoase. Avem foarte mulți jucători tineri care joacă bine. Suntem singura formație care joacă cu jucători sub vârsta la care ne obligă regulamentul. În loc de 3 jucători născuți în 1999-2000 noi avem 6. Noi mergem pe ideea de contrucție și de a câștiga fiecare meci. Ce se întâmplă pe parcurs, vom vedea. Eu nu am pronunțat cuvântul promovare niciodată și nici nu-l voi pronunța. Obiectivul nostru este construcția unei echipe și aducerea spectatorilor la stadion. Construind echipa asta tânără am adus lumea la stadion, ne susțin și autoritățile. Sper ca restricțiile astea privind spectatorii să se ridice cât mai repede. Fotbalul fără spectatori nu are niciun farmec“, a subliniat Mihai Ianovschi.