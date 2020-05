„U“ Craiova / Cin’ să fie în locul lui Papură, la comandă, în Bănie?

Oficialii Universității Craiova au surprins suporterii în această dimineață printr-un comunicat pe Facekook. Aceștia au anunțat că s-au despărțit, pe cale amiabilă, de Corneliu Papură și că se caută antrenor.

„În urmă cu aproape o săptămână, clubul Universitatea Craiova a încheiat în mod amiabil relațiile contractuale cu antrenorul principal Corneliu Papură. Pentru a nu perturba activitatea clubului, am preferat să ținem această informație confidențială. În acest moment suntem în procedura pentru desemnarea unui nou antrenor principal și sperăm că vom lua cea mai bună decizie. Pentru a evita eventualele speculații din partea presei, facem precizarea că modul nostru de lucru nu presupune negocierea cu mai mulți antrenori în același timp“, se arată în comunicatul Științei.

Nu se precizează dacă Papură va rămâne în cadrul clubului, știut fiind faptul că este unul dintre apropiații și consilierii lui Mihai Rotaru. Apropiații echipei susțin că între cei doi s-a produs o ruptură, cauzată de implicarea finanțatorului la echipă și în transferuri.

Contactat telefonic de GdS, fostul antrenor nu a răspuns. Aceeași „rețetă“ a aplicat-o și secundul său, Dragoș Bon.

Mihai Rotaru, surprins de gestul lui Papură

Finanțatorul Universității Craiova, Mihai Rotaru, căruia au început să-i placă din ce în ce mai mult intervențiile la televiziunile din Capitală, a spus că este surprins de decizia lui Corneliu Papură. El a punctat că nu avea de gând să-l înlăture de la echipă.

„Domnul Papură şi-a dat demisia. Noi am fost extrem de şocaţi, foarte trişti, foarte supăraţi, nu am luat în calcul această variantă. Din păcate s-a întâmplat. Nu schimbă nimeni antrenorul în plină epidemie şi pe ultimele opt etape, la sfârşitul drumului. Nu ne-a trecut prin cap să-l schimbăm pe Corneliu Papură. Nu am luat o decizie ca Papură să rămână în club“, a declarat Rotaru, la Pro X.

Contra, Edi Iordănescu, Bergodi, pe lista Științei

În privința numirii noului antrenor e dilemă mare. Asta pentru că succesorul lui Papură trebuie să cunoască echipa și campionatul foarte bine, astfel încât etapele rămase de disputat din play-off să fie atacate în forță, cu gândul la titlu. În acest sens, Mihai Rotaru i-ar vrea, în ordine, pe Cosmin Contra, care ar veni în Bănie cu Jerry Gane, și Edi Iordănescu, tehnician care a plecat de la Mediaș și căuria îi expiră înțelegerea cu ardelenii la finalul lunii iunie. Pe listă ar mai fi și Cristiano Bergodi, liber de contract, unul dintre preferații președintelui Sorin Cârțu.

„Pentru noi este inexplicabil. Am început să facem liste scurte. Până acum nu s-a discutat cu Edi Iordănescu, nici la nivel de tatonare, la niciun nivel. Domnul Cârţu s-a retras, am vorbit cu dânsul de-a lungul timpului şi a spus: <Nu mai vreau, nu mai îmi trebuie, vreau stau liniştit>. Deci este exclus. Este greu de crezut că în mai puţin de două, trei zile pot să bat palma cu cineva, în condiţiile de negociere pe contract, deci undeva la patru zile e realist“, a explicat Mihai Rotaru, care a renunțat și la gândul de a-i duce pe fotbaliști într-un stagiu de pregătire.

Gică Craioveanu: Am licența PRO!

O variantă pentru postul de tehnician al Științei au dat-o suporterii mai demult: idolul Gică Craioveanu. Acesta are licența PRO și e gata să dea postul de director de imagine, pe cel de antrenor, dar are un mare dezavantaj: este debutant.

„Nu știam că domnul Rotaru a anunțat că Papură și-a dat demisia. Chiar mă surprinde acest lucru. Eu l-am respectat pe Cornel și nu pot să comentez de ce a plecat sau de ce a fost demis, pentru că nu am niciun amănunt“, a spus Gică Craioveanu, la ProSport. „Domnul Rotaru a spus că voi intra în procesul de obținere a licenței PRO? Nu este adevărat! Vă anunț că eu am licența PRO de trei ani. Am făcut școala acolo unde au făcut-o Guardiola, Luis Enrique, Scaloni, selecționerul Argentinei, ați auzit de ei? Glumesc! Am fost coleg de generație la școală cu Redondo, Valeron, cam «pușcărie» de fotbaliști și ăștia, nu? Glumesc din nou. Voiam doar să vă informez de licența mea PRO. Eu mă simt pregătit să preiau Craiova. Voi credeți că eu mă bag în seamă aiurea? Dacă nu sunt dorit, nu îmi place mă bag în seamă. Aștept să văd și eu dacă o să mi se propună ceva! Aștept de când am luat licența PRO să devin antrenorul echipei mele de suflet“, a subliniat Gică Craioveanu.

Citește și: Universitatea Craiova a câştigat eCupa României. Bravo, Mihai Roman!