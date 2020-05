EXCLUSIV / Dragoș Bon: Cred că viața nu va mai fi la fel ca înainte!

Antrenorul secund al Universității Craiova, Dragoș Bon, a stat de vorbă cu GdS și a explicat cum se simte în autoizolare și cum vede viitorul ținând cont de pandemia de coronavirus. Ajutorul lui Corneliu Papură a mărturisit că alb-albaștrii stau mai bine cu moralul de când au început pregătirile în grupuri de câte trei, dar că le lipsește tuturor antrenamentul în echipă.

„Trăim cu fotbalul de când ne știm și este un mare gol pentru noi“

GdS: Cum te împaci cu autoizolarea?

Dragoș Bon: Cu greu. În primele două-trei săptămâni am încercat să fiu solidar cu tot ce se întâmplă în lume, să stau acasă, să-mi fac antrenamentele, pentru că și noi trebuie să ne menținem într-o formă bună. Dar după a fost și este în continuare, pentru că nu s-a încheiat povestea, din ce în ce mai dificil. Ne macină și ce se întâmplă cu copiii, că s-a încheiat școala, fac ore online, le înțeleg sau nu… Încercăm să ne adaptăm cu toții la ceea ce se întâmplă, dar este foarte greu. Nu mă așteptam să se ajungă aici, să nu poți să ieși din casă, să ai libertatea să te miști, să nu poți să-ți faci meseria, etc. Trăim cu fotbalul de când ne știm și este un mare gol pentru noi. Asta spun și jucătorii pe care îi antrenăm, dar și colegii noștri.

GdS: Cum decurg antrenamentele?

Dragoș Bon: Momentan nu putem să discutăm despre antrenamente colective. Jucătorii se pregătesc, după cum știți, individual, la indicațiile noastre. Noi așteptăm cu nerăbdare ce se întâmpla după 15 mai, dacă președintele țării ne va da voie să ne antrenăm cu toții. Trebuie să se înțeleagă faptul că fotbalul este un sport de echipă și dacă antrenamentele nu se fac în grup nu câștigi foarte mult.

„Cu toții suntem pentru acest cantonament în Austria“

GdS: Mihai Rotaru a afirmat zilele trecute că se dorește susținerea unui cantonament peste hotare, imediat cum se deschid granițele, mai ales dacă aici se continuă cu antrenamentele individuale.

Dragoș Bon: Am îmbrățișat cu toții această idee. Suntem pentru acest cantonament în Austria sau unde va putea fi făcut, pentru că în felul acesta ne-am putea antrena cu toții. Fotbalul dezvoltă un efort specific și acesta se atinge numai antrenându-te împreună.

GdS: Cum îi simți pe jucători, după perioada asta când au început să facă mișcare în Luncă?

Dragoș Bon: Mental sunt mult mai bine. În schimb îi simt că își doresc să ne antrenăm cu toții. Simt nevoia de jocuri, de un 5 contra 2, de elementele astea cu mingea care se fac numai în grup. Pentru noi e foarte greu să pregătești jucătorii individual, atât timp cât ei practică un joc de echipă. Asta văd în fiecare fotbalist din lotul nostru: dorința de a participa întreaga echipă la antrenamente.

„Decizia plecării acelor jucători ne-o asumăm cu toții!“

GdS: Au plecat câțiva jucători. Mai sunt și alții care nu vor să rămână?

Dragoș Bon: Nu, cu siguranță cei care au rămas vor continua aici. Sunt jucătorii noștri și ne vom baza pe ei. Cei care au părăsit echipa au făcut-o în urma unei analize făcută de către club. A fost problema cu Martic, care era la final de contract și nu puteam să-l obligăm să rămână. Dielna avea contract până pe 30 mai și atâta timp cât campionatul a fost întrerupt și nu ne-am putut folosi de el nu mai avea rost să-l ținem. Ca să-și prelungească înțelegerea cu noi trebuia să demonstreze în teren că merită, iar acest lucru nu a fost posibil din pricina pandemiei de coronavirus. La Tiago e vorba tot despre expirarea contractului… Dacă le pui cap la cap sunt chestii normale.

GdS: În ideea că mai sunt 8 meciuri de jucat și am pierdut destui fundași, nu vă temeți de accidentări?

Dragoș Bon: Când s-au luat aceste decizii, noi și conducerea administrativă am discutat și acest aspect. Decizia plecării acelor jucători ne-o asumăm cu toții! Considerăm că suntem totuși acoperiți, iar jucătorii pe care ne bazăm noi cred că pot face față la presiunea finalului de campionat și că ne vom bate pentru titlu.

GdS: Când revine Pigliacelli? El are de stat și două săptămâni în carantină…

Dragoș Bon: Mirko este jucătorul Craiovei, are contract și se va întoarce. Restul sunt chestii de legislație, care pe mine mă depășesc.

„Universitatea Craiova va fi cea mai văduvită echipă“

GdS: Presupunând că se va relua campionatul, cum vezi etapele din play-off rămase de disputat?

Dragoș Bon: E clar că fotbalul va suferi modificări. Nu se poate ca după o pauză de peste două luni să revii, ca echipă, în trei săptămâni la sistemul competițional și să poți să te exprimi ca înainte. Va fi foarte greu și pentru noi, dar și pentru celelalte combatante. Dacă analizăm ultimii ani, niciun fotbalist nu a avut o asemenea pauză niciodată, exceptând accidentările, bineînțeles. Oricum, dacă ne gândim la reluarea sezonului, consider că avem o șansă foarte mare să ne batem pentru campionat. Cu gândul ăsta am plecat la drum și luptăm până la final pentru el. Este posibil matematic, ne avantajează și sistemul, pentru că avem 4 puncte în spatele liderului și sunt 6 puncte în iarbă. Dacă se vor juca cele două meciuri e clar că avem șansele noastre.

GdS: Va fi mai greu fără spectatori, pentru că așa se preconizează că va fi reluat sezonul?

Dragoș Bon: Da, clar! Vreau să subliniez faptul că noi vom fi cei mai dezavantajați din acest punct de vedere. Să joci la Craiova fără spectatori e… o glumă, cum spune Hagi. Noi suntem obișnuiți cu stadionul plin! Am jucat ultima etapă din play-off, care s-a disputat pe Arena Națională, cu FCSB, fără spectatori și a fost o atmosferă anostă. E foarte greu să exprimi un fotbal de mare performanță când atmosfera nu este nici măcar ca la antrenament. Te simți stingher. Indiferent că vom juca până la sfârșitul anului sau doar cele 8 etape rămase, Universitatea Craiova va fi cea mai văduvită echipă! Noi, ca echipă, am avut o mare putere dată de publicul nostru!

„Acest campionat este compromis“

GdS: Vă temeți că nu veți putea lupta pentru locul 1? Sunt deja câteva țări care au tras linie și au încheiat sezonul…

Dragoș Bon: Da, într-adevăr, ne îngrijorează și pe noi acest aspect. Am văzut că Belgia, Olanda, Franța și Argentina că au pus punct sezonului. Noi ne dorim să se stabilească în iarbă campioana țării și participantele în cupele europene. Bine, până la urmă este mai importantă sănătatea. Sperăm să putem să jucăm în condiții normale, dar, sincer să fiu, din punctul meu de vedere acest campionat este compromis.

GdS: În cazul în care s-ar decide să se încheie campionatul, ar fi bun locul 3?

Dragoș Bon: Nu ar fi, pentru că noi am încheiat campionatul regular pe locul 2. În plus, după ultimele două etape de play-off suntem la egalitate de puncte cu locul 2. Consider că este un mare avantaj pentru FCSB că a reușit să joace cu noi la ea acasă. Din punctul meu de vedere, dacă se trage linie ar fi ok să se țină cont de clasamentul campionatului regular.

„Nimic nu va mai fi ca înainte“

GdS: Săptămâna trecută s-a luat decizia să se întrerupă competițiile de juniori, exceptând Liga Elitelor U19. Te temi că se va opri și Liga a III-a?

Dragoș Bon: Eu cred că va fi greu să se mai reia Liga a III-a și Liga a II-a. Spun asta pentru că infrastructura nu le permite. Cunosc Liga a III-a, pentru că am antrenat atâția ani la acest nivel și mi-e tare greu să cred că se va relua la condițiile care sunt acolo. În ceea ce privește fotbalul juvenil, cred că este o decizie corectă, chiar dacă juniorii suferă. Atât timp cât școala este întreruptă e foarte greu să aduci în masă băieți de 14-15 ani să se antreneze.

GdS: Când crezi că vor reveni lucrurile la normal?

Dragoș Bon: Sincer să fiu, nu știu dacă viața va reveni curând la normal. Eu cred că nimic nu va mai fi ca înainte. E greu de preconizat când vor începe competițiile, ce ritm vor avea, ce afluență de public va fi. În momentul de față cred că viața nu va mai fi la fel ca înainte!

