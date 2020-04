EXCLUSIV / Nae Ungureanu: Dacă stăteam la bloc turbam, eram la nebuni acum!

Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima, Nae Ungureanu, a stat de vorbă astăzi cu GdS. „Roșu“ ne-a explicat cum îți petrece timpul în autoizolare, cât de mult îi lipsește viața de dinainte de pandemia de coronavirus și, bineînțeles, cum privește viitorul fotbalului.

GdS: Ce mai faceți? Cu ce vă lăudați?

Nae Ungureanu: Sunt bine, muncesc prin grădină. Asta e cea mai bună activitate acum. Am slăbit 5-6 kg de când am venit aici, la curte, pe Brestii. Nu mai am burtă deloc!

GdS: E bine că v-ați găsit o activitate utilă și plăcută în perioada asta dificilă…

Nae Ungureanu: Păi dacă stăteam la bloc turbam, eram la nebuni acum! Când ești învățat să faci ceva ani în șir și ți se schimbă programul la 180 de grade îți dai seama că nu îți pică bine. Ți se duce tot echilibrul, practic începi o altă viață.

GdS: Cum vă simțiți fără să vă întâlniți prietenii de-o viață?

Nae Ungureanu: Foarte greu! Nu am mai socializat cu nimeni decât prin telefon. M-a mai sunat Negoro (Nicolae Negrilă – n.r.), am mai vorbit cu Marian Calafeteanu, cu băieții și fetele de la club, dar nu-i același lucru. E ca și cum ai fi pe o insulă sau în deșert și aștepți să se întâmple ceva bun, să te salveze cineva. Sper să se schimbe rapid situația privind acest virus nenorocit și să revenim la viața noastră, chiar dacă totul va fi treptat.

„Plantăm flori, creștem rațe, gâște, pui, ca să ne umplem timpul“

GdS: Vă este dor de fotbal, e clar!

Nae Ungureanu: Sigur! Pe lângă faptul că eram toată ziua pe la stadion, seara mă mai uitam la tv, la meciurile din campionatul Angliei, Franței, Spaniei, Germaniei, Italiei… Începeau de vinerea și se terminau lunea. Trecea altfel timpul, aveai ce să vezi și ce să vorbești cu prietenii. Acum, nici nu-mi vine să deschid televizorul, iar la canalele de sport nu mă mai uit. Bagă mereu reluări cu meciurile pe care le-ai văzut deja și nu mai au niciun impact. Acum, ce să faci? Plantăm flori, creștem rațe, gâște, pui, ca să ne umplem timpul.

GdS: Au apărut și semnele bune. Echipele din Spania se pot antrena începând din 4 mai în grupuri de câte 6, iar în România, „U“ Craiova, și nu numai, se pregătește de câteva zile în grupuri de câte 3 jucători.

Nae Ungureanu: Asta nu e o rezolvare pentru o echipă profesionistă de fotbal! O echipă are peste 20 de jucători și ei trebuie să se antreneze în același timp. Nu 3, nu 6, nu 8! Nu poți să faci o schemă, nu poți să lucrezi tactic. E ceva complementar, te ajută să te menții la un anumit nivel, fizic și tehnic, dar în rest nimic altceva. E un pas înainte, dar va fi foarte greu să trecem la ședințele adevărate. Vor fi probleme de revenire la normalitate și în viața de zi cu zi, nu numai la fotbal. Va trece o bună perioadă de timp până vom fi cum eram înainte de apariția acestui virus nenorocit.

„Fotbalul fără spectatori este ca nunta fără lăutari“

GdS: UEFA a transmis federațiilor mesajul să găsească soluții pentru reluarea competițiilor. Cu toate acestea sunt state care au închis campionatul, cum ar fi Belgia, Franța. Cum comentați?

Nae Ungureanu: Să ne ajute Dumnezeu să începem. Țările astea care au spus stop cred că s-au gândit în primul rând că trebuia să se joace fără spectatori. Iar fotbalul fără spectatori este ca nunta fără lăutari! Știi cum e: te așezi la masă, mănânci, bei, dar lipsește ceva important ca să te simți bine. Așa vor fi și jucătorii în teren. Vor juca după posibilități, dar le va lipsi imboldul publicului. Închipuiți-vă bucuria de după un gol cum va fi, cu un stadion gol, de 30.000 de locuri.

GdS: Vă temeți că s-ar putea ajunge și la noi la decizia asta?

Nae Ungureanu: Nu, nu cred. Cumva trebuie să se ajungă la un compromis. UEFA spune să se decidă campioana și echipele participante în cupele europene pe teren și mie așa mi se pare corect.

„Trebuie să avem răbdare!“

GdS: Cum credeți că se vor desfășura etapele rămase de disputat, în ideea că se va relua Liga I?

Nae Ungureanu: Această întrerupere își va pune amprenta asupra echipelor. Vor alterna rezultatele bune, cu cele mai puțin bune, la toate echipele. Randamentul multor jucători nu va fi cel de dinainte, va avea de suferit. Ca antrenor trebuie să ai foarte mare grijă și să menții un echilibru pe cât posibil. Trebuie să joci așa cum o face echipa lui Dan Petrescu tot campionatul: să nu pierzi. Clujul așa joacă: dau gol – bine, nu dau, asta e, dar să nu primesc. Și are câteva campionate câștigate pe „rețeta“ asta.

GdS: Aveți încredere că Universitatea Craiova poate lua campionatul în condițiile actuale?

Nae Ungureanu: Eu vreau să luăm „rețeta“ lor, dar să vedem, că am văzut că au plecat o serie de jucători din apărare. Și trebuie să recunoaștem: punctul nostru slab a fost apărarea! Cu toate că am avut un portar bun, nu am avut patru jucători din defenivă foarte buni, ca să ne dea încredere și valoare. Am încredere că putem lua titlul și așa. Trebuie să fim răbdători însă, pentru că vor fi meciuri bune și meciuri slabe. E ca și cum ar începe un nou campionat și echipa ar veni după meciurile acelea din perioada de pregătire, unde se întâmplă să te bată și unii din Liga a III-a. O să vedem ce va fi, important este să rămânem sănătoși!

