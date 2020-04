Gareth Bale a donat 500.000 de lire sterline spitalului în care s-a născut

Fotbalistul galez Gareth Bale a anunţat miercuri seară că a făcut o donaţie de 500.000 de lire sterline (569.000 euro) spitalului din Cardiff în care s-a născut, pentru a-l ajuta în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

„Spitalul Universitar al Ţării Galilor (The University Hospital of Wales) are un loc special în inima mea. Acolo m-am născut şi a adus o mare susţinere prietenilor mei, familiei mele şi comunităţii în general“, a afirmat atacantul echipei spaniole Real Madrid.

„Eu şi familia mea dorim să ne arătăm sprijinul. Continuaţi să faceţi o treabă bună. Faceţi o muncă extraordinară şi vă mulţumesc mult“, a adăugat căpitanul selecţionatei Ţării Galilor, transmiţând mulţumiri „întregului NHS (National Health Service)“, serviciul de sănătate publică din Marea Britanie.

Conform Agerpres, în Ţara Galilor, 624 de persoane au decedat după ce au contractat noul coronavirus, fiind înregistrate peste 8.000 de cazuri de infectare.

