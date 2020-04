Andres Palop, triplu câştigător al Cupei UEFA, s-a vindecat de Covid-19

Andres Palop, fostul portar al echipelor de fotbal Valencia şi FC Sevilla, alături de care a cucerit în total trei Cupe UEFA, a câştigat bătălia împotriva noului coronavirus. „Meciul“ a durat 12 zile de spitalizare, informează cotidianul sportiv spaniol El Mundo Deportivo, citat de Agerpres.

Palop (46 ani) s-a format ca jucător la Valencia, alături de care a câştigat Cupa UEFA, Supercupa Spaniei şi titlul de campion în Primera Division. El a jucat apoi timp de opt sezoane la Sevilla, între 2005 şi 2013. A cucerit alături de andaluzi două Cupe UEFA, Supercupa Europei, două Cupe ale Spaniei, precum şi Supercupa Spaniei.

„Astăzi (miercuri – n.r.) am avut o mare intervenţie în faţa coronavirusului. Sunt deja acasă. Am fost internat timp de 12 zile după ce am fost testat pozitiv la Covid-19. Din păcate, la fel ca mulţi oameni, am fost infectat şi am fost spitalizat. Acum pot spune că, după câteva zile grele şi incertitudini, am avut un test negativ şi sunt deja acasă“, a scris Palop pe contul său de Instagram.