Pepe Reina, speriat de Covid-19: Am simţit că nu pot respira

Pepe Reina, fost portar la Barcelona, Liverpool, Bayern și Milan, a povestit prin ce a trecut în primele zile după ce a aflat că este pozitiv la coronavirus. Ibericul a precizat că a avut o luptă grea de dus și că s-a speriat atunci când timp de 25 de minute a simțit că nu poate respira.

Aflat în prezent la Aston Villa, Reina se află în recuperare după ce a fost infectat cu virusul Covid-19.

„Am fost în izolare de la primele simptome ale virusului. Am avut febră, tuse, dureri de cap care nu au dispărut niciodată, mă simţeam obosit. M-am speriat când timp de 25 minute am simţit că nu pot respira, de parcă mi s-ar fi blocat gâtul şi aerul nu putea trece. Am petrecut primele şapte-opt zile închis într-o cameră”, a spus Pepe Reina pentru un ziar din Italia.

În vârstă de 37 de ani, Reina se simte mai bine acum. El se află la Birmingham alături de soție, cinci copii și socrii săi.

