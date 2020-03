EXCLUSIV / Cristi Bărbuț: Îmi este tare dor de antrenamente, meciuri și de suporteri

Aflat acasă, în Timișoara, mijlocașul Universității Craiova, Cristi Bărbuț, rezistă cu stoicism izolării. Fotbalistul Științei, care va împlini 25 de ani pe 22 aprilie, a vorbit cu GdS despre această perioadă dificilă cauzată de pandemia de coronavirus.

„Din fericire stau la casă“

Cristi Bărbuț se bucură foarte mult că locuiește la casă și astfel beneficiază de curte, de aer curat și de o suprafață mai mare de mișcare. Cu toate astea recunoaște că s-a plictisit, că îi este dor de activitatea intensă de dinainte de pandemie.

„Este destul de greu să stai izolat. Cred că am aproape două săptămâni de când nu am mai ieșit afară. Din fericire stau la casă. Asta îmi dă posibilitatea să mai și jonglez puțin cu mingea în curte. În rest îmi ocup timpul cu filme, seriale, cu jocurile PlayStation, dar asta după ce fac câteva exerciții în casă. Știți că noi am primit un program care să ne mențină forma pe cât posibil“, a spus „motoreta“ grupării din Bănie.

Lui Cristi Bărbuț îi este dor de fotbal și de fani

Lui Cristi îi este tare dor de suporteri și abia așteaptă reîntâlnirea cu ei pe „Ion Oblemenco“:

„Îmi este tare dor de antrenament, de meciuri, de suporteri, de atmosfera de pe ‘Ion Oblemenco’. Spun asta mai ales că în ultimul meci, cu FCSB, pe Arena Națională, am jucat fără spectatori, iar absența suporterilor noștri a contat enorm. Chiar nu s-a simțit că ar fi fost un derbi. Fanilor le transmit acum să stea în casă, să se protejeze, pentru că doar așa putem trece împreună peste aceste momente dificile“, a spus Bărbuț.

„Vorbesc des cu colegii, în special cu Roman și cu Mihăilă, cu care joc FIFA“, a completat fotbalistul Craiovei.

Încântat de rezultatul meciului virtual dintre Peluza Nord și „U“ Craiova

Tânărul mijlocaș al Științei s-a arătat încântat de rezultatul financiar (peste 60.000 de lei), înregistrat în meciul virtual, susținut duminică, dintre Peluza Nord și „U“ Craiova. El speră să se repete acțiunea și să-i ia locul lui Mihai Roman la joystick.

„Am ținut cu ambele echipe. M-a bucurat această idee, pentru că acțiunea a avut un scop caritabil. Suma aceea a ajuns la Spitalul ’Victor Babeș’ din Craiova și sper să fie de ajutor celor de acolo în lupta cu coronavirusul. Sper să se repete și să joc și eu, să-i iau locul lui Roman. Avem foarte mult timp la dispoziție și ar fi important, pentru că aceste acțiuni ajută, banii se duc unde trebuie și noi ne simțim extraordinar“, a spus Cristi Bărbuț.

Este sigur că vacanța de vară este compromisă

Fotbalistul Științei nu se aștepta ca problema pandemiei de COVID-19 să se mențină atât de mult. Bărbuț consideră că la cum se derulează lucrurile vacanța de vară, dintre sezoane, este compromisă.

„Chiar nu mă așteptam să dureze atât și din ce observăm cu toții cred că va mai dura o vreme toată povestea asta urâtă. Din păcate nu avem ce face. Am luat în considerare că s-ar putea ca sezonul acesta să se încheie și să înceapă imediat următorul. În cazul acesta cu siguranță nu vom mai avea o vacanță de vară. Vacanța ar fi această perioadă de izolare… Normal că nu este plăcut, pentru că am stat doar în casă și nu avem cum să profităm. Dar dacă astea sunt condițiile acum trebuie să ne adaptăm. O să ne pregătim și dacă o să se reia campioantul ăsta și se va continua cu etapele din următorul vreau să fim buni“, a spus Cristi Bărbuț.

El a făcut și un scurt bilanț asupra celor petrecute până acum:

„Cred că puteam face mai mult. Au fost și schimbările de antrenori… Dacă eram puțin mai atenți în anumite meciuri puteam să scoatem mai multe puncte și puteam fi și în semifinalele Cupei României. Dar dacă reușim să ne pregătim bine în perioada următoare, când se va relua activitatea, putem să demonstrăm că avem valoare și putem câștiga și cu CFR și FCSB“.

Pauza forțată se va resimți în primele jocuri

Cristi Bărbuț nu vede cu ochi buni decizia unor cluburi din străinătate, care au decis reluarea activității, iar jucătorii să se antreneze în grupuri mici.

„Am văzut știrile, dar nu știu dacă este o soluție să reiei pregătirea într-un efectiv foarte redus. Să chemi doi-trei jucători, apoi alt grup de doi-trei nu ajută prea mult. În doi-trei inși poți să lucrezi cu mingea, dar este important și jocul, trebuie să lucrezi trasee de joc. Antrenamentele se fac în echipă, pentru că numai așa o să dăm randament la meciuri“, a comentat mijlocașul oltenilor.

Cristi Bărbuț este sigur că prestațiile din primele etape viitoare nu vor fi la cel mai bun nivel:

„Nu cred că va fi la fel fotbalul. Înainte de întrerupere aveam alt tonus, altă pregătire. E destul de greu să stai trei săptămâni sau o lună, să reiei pregătirea și să joci la fel. E ca și cum am veni după pregătirea de iarnă sau de vară. Cred că așa se va simți asta, cel puțin în primele meciuri“.

„Sper să reluăm campionatul din punctul în care a rămasׅ“

Cristi Bărbuț nu crede că fotbalul va reintra în drepturi la mijlocul lunii mai, așa cum se dorește. Întrebat dacă s-ar mulțumi cu locul doi, în cazul în care se va decide să se oprească întrecerea și să se țină cont de clasamentul din campionatul regular, mijlocașul Științei a spus că acest sezon trebuie dus la bun sfârșit.

„Nu avem nicio informație concretă despre ce va fi, dacă se reia sau nu. Sper doar să treacă rapid această pandemie de coronavirus și să reluăm campionatul din punctul în care s-a oprit. Așa ar fi normal. Dacă cei din FRF și LPF vor decide să se încheie sezonul după campionatul regulat sau după cele două etape din play-off nu știu… Eu consider că mai sunt meciuri de jucat și corect ar fi să-l ducem pe acesta până la final. Dacă se va continua acesta, îi asigur pe fani că vom da totul pe teren și vom încerca să facem cât mai multe puncte. Eu cred în continuare că putem obține titlul. Am arătat că putem juca foarte bine și că putem domina adversarii“, a încheiat Cristi Bărbuț.

În actuala ediție de campionat, Cristi Bărbuț a evoluat 1292 de minute, a marcat două goluri și a încasat patru cartonașe galbene.

Cristi Bărbuț este evaluat de Transfermarkt la 1.000.000 de euro.