„U“ Craiova / Corneliu Papură: Nu mă aşteptam la asemenea greşeli!

FRF le-a jucat feste echipelor de Liga 1. Cum semnalele erau că nu va fi amânată runda a 3-a din play-off şi play-out, formaţiile şi-au respectat paşii premergători disputelor de la sfârştitul săptămânii. Printre acestea s-a numărat şi Universitatea Craiova, formaţie care ar fi trebuit să întâlnească sâmbătă, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FC Botoşani. O primă acţiune a alb-albaştrilor a avut loc joi şi în discuţie intră conferinţa de presă premergătoare întâlnirii cu moldovenii. Ca un făcut, la scurt timp de la încheierea întrevederii cu reprezentanţii mass-media a apărut şi comunicatul FRF în care se anunţa oprirea tuturor competiţiilor.



Altfel, iată care au fost ideiile discutate cu antrenorul Universităţii Craiova, Corneliu Papură: vezi video!

„Meciurile cu Botoşani şi Astra sunt foarte importante în privinţa ierarhiei“

Corneliu Papură crede că jocurile cu FC Botoşani şi Astra sunt extrem de importante în configuraţia clasamentului şi nu concepe să nu contabilizeze toate punctele.

„Ne aşteaptă un meci important în ceea ce priveşte ierarhia clasamentului, având în vedere etapa. Joacă CFR cu FCSB, iar noi jucăm cu Botoşani. În cazul unei victorii putem să trecem pe locul doi. Este important să câştigăm cele trei puncte. Va fi un meci dificil împotriva unei echipe care încearcă să joace fotbal şi e destul de ofensivă. E un meci de care pe care. Trebuie să fim foarte concentraţi dacă vrem să câştigăm. Meciurile cu Botoşani şi Astra sunt foarte importante în privinţa ierarhiei. Tot timpul când evoluează contracandidatele îţi doreşti să fie egal, pentru că ambele pierd două puncte. Dar indiferent de rezultatele celorlalte noi trebuie să câştigăm“, a spus Papură.

Acesta a punctat că nu s-a gândit niciun moment la întreruperea fotbalistică şi că se teme de coronavirus:

„Nu ştiu dacă ar fi un avantaj sau un dezavantaj să se întrerupă campionatul (reamintim că ajunţul FRF a venit după conferinţa de presă -n.r.). Nici nu m-am gândit la lucrul ăsta. Singurul lucru la care m-am gândit este să pregătesc cât mai bine meciul cu Botoşani. Oricum e neplăcut să joci fără suporteri având în vedere câţi spectatori vin la noi. Îmi este teamă pentru răspândirea virusului. Mi-e teamă pentru toată lumea! Sunt însă lucruri pe care pe noi ne depăşesc. Sunt oameni capabili şi puşi să ia decizii pentru ceea ce trebuie să facem“.

„Suporterii au tot dreptul să fie supăraţi“

Corneliu Papură a vorbit apoi despre interminabilele erori din defensivă.



„Sub nicio formă nu mă aşteptam la o medie atât de ridicată în privinţa golurilor primite. Nu mă aşteptam la greşeli atât de simple. Poţi pierde un meci pentru că adversarul îţi este superior. Sare mai sus ca tine pe o centrare sau aleargă mai bine, este mult mai inspirat… În meciuri importante nu trebuie să faci cadouri, să-l laşi pe adversar să-ţi fie superior, să aibă o execuţie bună dintr-o lovitură liberă sau să găsească o soluţie imediată. Greşelile personale au făcut diferenţa la ultimele două jocuri, cu Iaşi şi FCSB.

În momentul când ai mingea şi greşeşti pasul este o chestie doar de concentrare în momentul respetiv. Când faci greşeli personale la un anumit nivel te taxează adversarul. În anumite meciuri, chiar dacă nu greşeşti, adversarul te poate taxa pentru o lipsă foarte strânsă de marcaj. Dar dacă şi greşeşti, şi le faci cadouri, lucrurile se întorc împotriva ta. Ca să greşeşti cât mai puţin în meciuri trebuie să fii concentrat tot timpul. Dacă un moment nu eşti concentrat poţi greşi pasul, ceea ce s-a şi întâmplat. Sau să ai o lipsă de marcaj şi o reacţie târzie şi să dai spaţiu adversarului. Din ce urci nivelul, lucrurile astea nu trebuie să se întâmple, pentru că plăteşti imediat“, a spus antrenorul Craiovei.

„Suporterii au tot dreptul să fie supăraţi, este normal. Dar mai avem atâtea meciuri de disputat. Sperăm să câştigăm următoarele două meciuri. Păcat că nu-i avem în spate. O să se regleze lucrurile! Suntem cu toţii dezamăgiţi de evoluţia noastră. Dacă am pierdut nu am pierdut din cauza unui jucător. Dacă eram buni, puneam mingea la centru şi înscriam cinci goluri. Dar nu am fost atât de buni. Când greşeşte cineva în apărare, nu putem să punem la zid un jucător. Important este să fim o echipă şi să eliminăm greşelile astea, pentru a avea şanse să câştigăm. Sunt inerente aceste greşeli. Păcat că ele au venit într-un moment în care nu aveam nevoie“, a completat Papură.

