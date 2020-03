Antrenorul grupării Pro Junior Craiova, Cristi Piţiche, a participat astăzi la emisiunea „Repriza de Sud“, de la Radio Sud (97.4 FM).

Acesta a analizat evoluţia Universităţii Craiova în meciul de la Iaşi, din Cupa României şi speră ca alb-albaştrii să treacă peste acest impas.

„A fost o înfrângere dureroasă la Iaşi. E păcat că am fost eliminaţi, pentru că aveam o şansă bună la trofeu. Semifinala se juca tur-retur, iar finala se disputa la noi, pe ‘Ion Oblemenco’. Băieţii au părut că au intrat puţin pe vârfuri şi au greşit foarte mult înapărare. Dar asta este, trebuie să mergem înainte Trebuie să ne concentrăm pe campionat, mai ales că urmează un derbi cu FCSB şi cu toţii ne dorim un rezultat pozitiv“, a spus Cristi Piţiche.

Acesta a vorbit şi despre clubul pe care-l conduce şi despre mişcările făcute în ultimul timp.

„Din păcate am fost nevoiţi să dăm grupele mari altor echipe, pentru că financiar este foarte greu să le susţii. Am dat câţiva copii născuţi în 2004 şi 2005 la Universitatea Craiova, la CSJ Craiova, Cluj şi chiar la FCSB. Acum ne axăm pe grupele mai mici, de la 2007 şi până la 2014. Am avut rezultate excelente. Spre exemplu la 2007 am fost vicecampioni. Muncim cu pasiune să creştem aceşti juniori şi să-i dăm să joace cât mai sus, la echipele puternice“, a explicat Cristi Piţiche.

Împreună am făcut o trecere în revistă a competiţiilor de la Liga 2 şi Liga 3, dar s-a vorbit şi despre primele două reprezentative ale României. VEZI VIDEO!

