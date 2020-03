Runda 17 de la Liga 4 Mass a oferit surprize, dar şi rezultate scontate, cu diferenţe uriaşe. În total s-au marcat 42 de goluri, cu unul faţă de etapa trecută, prima susţinută din 2020.

GdS şi AJF Dolj vă prezintă mai jos rezultatele înregistrate în weekendul trecut, cu marcatorii şi jucătorii care au evoluat în etapa 17.

Unirea Amărăştii de Jos – Jiul Podari 2-1

Au marcat: Truică ’60, ’85 / Stuparu ’21.

Amărăşti: A. Petrescu (’46, D. Poenaru) – R. Volvoreanu, A. Tudoran, M. Bălan (’55, I. Ungureanu), M. Iacşa, C. Bunăiaşu (’84, M. Vasile), I. Truică, A. Păduraru, N. Neacşu, C. Ivan (’46, N. Nicoliţă), O. Danciu. Antrenor: Poenaru.

Podari: M. Mecea – S. Crîngoiu (’62, M. Niţă), S. Stuparu (’51, I. Ghiţă), B. Iureş, D. Ţuculeanu, D. Preda (’65, O. Surugiu), M. Şelaru, C. Iacob, I. Gae, F. Boboc, E. Rioşeanu. Antrenor: Olivian Surugiu.

Au arbitrat: S. Colţescu – Ad. Popescu, R. Popa.

Observatori: F. Ion, C. Roman.

UT Dăbuleni – Viitorul Măceşu de Sus 6-0

Au marcat: C. Pătra ‘9, D. Lupu ’11, ’33, ’83, C. Niţu ’39, A. Duca ’70.

Dăbuleni: R. Surdu – D. Ochea, R. Băbălău, C. Pătra (’46, I. Ghencioiu), C. Niţu, F. Niculescu, C. Ghera (’60, A. Glăvan), I. Giubelan (’46, L. Bucăţa), A. Duca, M. Muntean, D. Lupu. Antrenor: Ovidiu Florescu.

Măceşu: D. Mînăileanu – A. Neamţu, D. Aranghel, R. Radu, C. Buzatu, F. Lupu, L. Riza, C. Vîrjan, A. Neamţu, A. Dodoiu, C. Gugu. Antrenor: Ciprian Nicu.

Au arbitrat: N. Răsteanu – C. Ilinca, O. Bănică.

Observatori: D. Mitruţi, Fl. Mitran.

Recolta Ostroveni – Progresul Segarcea 1-1

Au marcat: Ciurea ‘6 / Corcoveanu ’18-penalti.

Ostroveni: B. Breazu – I. Stoian, N. Georgescu, I. Claion, M. Irimia, A. Chivu (’55, F. Bocea), G. Iaray, M. Ivan, M. Ciurea (’68, N. Nicolici), D. Ghiţă, C. Băutoru. Antrenor: George Biţă.

Segarcea: A. Dumitru – I. Corcoveanu, C. Popescu, I. Diţă, I. Crăciun, I. Pîrvan (’90+3, C. Cioroaică), I. Nica (’71, C. Floricel), P. Popa, C. Pîrvan, B. Dumitru, M. Miruţ. Antrenor: Alexandru Ionele.

Au arbitrat: D. Buzărnescu – I. Luică, M. Niţă.

Observatori: A. Dida, D. Oprea.

ACS Desa – Dunărea Calafat 12-0

Au marcat: Toană ‘7, Puţintelu ’24, ’38, ’50, Cîrstea’27, ’51, ’56, ’64, Pavel ’30, Căldăraru ’36, ’52, Boabă ’57.

Desa: A. Pondilă – A. Mihalache, O. Crăciun, G. Cîrstea, F. Dumitrescu, I. Pavel, N. Roşioanu, M. Toană, M. Puţintelu, M. Tîrîşi, L. Căldăraru. Antrenor: Gabriel Dumitrescu.

Calafat: F. Ţencu, D. Massaro, A. Berbec, A. Gîrjaliu, V. Sandu, C. Pîrvu, A. Tiţă, D. Cochinescu, R. Golumbu, I. Zgumbea, D. Floricel. Antrenor: Dan Ispas.

Au arbitrat: S. Velea – Al. Mirea, A. Luncşoreanu.

Observatori: L. Preduţ, B. Neagoe.

Metropolitan Işalniţa – Victoria Pleniţa 4-0

Au marcat: Bouleanu ’48, Ivan ’55, ’82, Vătu ’80.

Işalniţa: D. Vasile – I. Vătu, A. Gheorghiţă (’75, E. Nica), Şt. Sgubin (’68, M. Chiriţă), M. Goagă, R. Duculescu, C. Ţenovici (’71, I. Ion), M. Ivan, L. Năstase, R. Mitroi, A. Bouleanu. Antrenor: Cornel Gavrilă.

Pleniţa: G. Găman (’75, I. Sîrbu) – C. Vătu, F. Yazji, C. Marcov, C. Rusoiu, M. Totora, M. Mogoi, I. Stîngă, A. Bordea, Şt. Croitoru. Antrenor: Costel Dumitraşcu.

Au arbitrat: C. Iacob – P. Barbu, R. Neamţu.

Observatori: O. Dumitrică, N. Negrilă.

Progresul Cerăt – Tractorul Cetate 3-2

Au marcat: Băia ’21, ’75, Ispas ’31 / Ilie ’10, Cîrstea ’82.

Cerăt: A. Pătru – M. Segărceanu (’64, M. Mischie), S. Lungu, C. Topală (’66, N. Bucă), Şt. Ghergu, C. Ispas, F. Bogdan, L. Andrei, I. Chichea (’73, I. Duţă), A. Băia (’78, A. Miercan), C. Cojocaru. Antrenor: Florin Ispas.

Cetate: I. Sălcianu – M. Butaliu (’66, A. Colina), I. Ilie, R. Doman, A. Dumitru, A. Saizu, T. Cîrstea, G. Răducu, M. Coca, D. Ungureanu, C. Brebenel. Delegat: Gheorghe Constantin.

Au arbitrat: R. Dumitru – O. Manolescu, A. Barbu.

Observatori: M. Ezaru, D. Sorohan.

Viitorul Poiana Mare – CS Cârcea 0-4

Au marcat: I. Stancu ’11, ’76, C. Sîrmon ’45, A. Georgescu ’62.

Poiana Mare: A. Mirică – I. Deliu, M. Popa, C. Uţă, D. Alecu, M. Pasmac (’46, A. Cismaru), C. Raţă, A. Stănciugelu (’46, Şt. Buzatu), C. Negru (’27, A. Bancă), C. Segărceanu, O. Tuţă (’78, I. Vanţu). Antrenor: Vasile Chilom.

Cârcea: A. Burci – G. Preoteasa (’46, R. Bălă), G. Barbu, D. Dicu, C. Sîrmon (’64, A. Stancu), A. Rodeanu, V. Vizantie (’65, B. Geanimu), D. Stancu, M. Dragomir, I. Stancu (’60, L. Borhot), A. Georgescu. Antrenor: Alex Dicu.

Au arbitrat: M. Bădoiu – Fl. Andrei, L. Anghel.

Observatori: C. Mayer, A. Barbu.

Danubius Bechet – Flacăra Moţăţei 5-1

Au marcat: Cl. Ştefan ’25, ’60, F. Cimpoeru ’67, I. Cercel ’72, M. Stănculescu ’85 / C. Cotocu ’12.

Bechet: M. Ignătescu – C. Iliescu, C. Ţicu, D. Puchiu (’71, F. Murgea), A. Dreşcă, M. Poenaru (’68, I. Cercel), S. Pîrvu (’71, D. Oprea), F. Cimpoeru, Cl. Ştefan, I. Tescan, R. Liţu (’46, M. Stănculescu). Antrenor: Claudiu Sandu.

Moţăţei: C. Cîrneanu – M. Prună, R. Iovan, C. Cotocu, C. Surdu, C. Deseanu, C. Catană, O. Glăvan, V. Fota, A. Velica, V. Surdu. Antrenor: Emil Trăistaru.

Au arbitrat: C. Tulbă – N. Ştefan, Cr. Teodorescu.

Observatori: I. Tutunel, S. Predună.

Clasament Liga 4 Dolj:

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 14 martie – ora 11.00: Jiul Podari – Danubius Bechet, Dunărea Calafat – Unirea Amărăştii de Jos, CS Cârcea – Progresul Cerăt, Recolta Ostroveni – Tineretul Poiana Mare; ora 12.00: Tractorul Cetate – UT Dăbuleni; ora 15.00: Flacăra Moţăţei – Pregresul Segarcea.

Duminică, 15 martie – ora 11.00: Victoria Pleniţa – ACS Desa, Viitorul Măceşu de Sus – Metropolitan Işalniţa.

