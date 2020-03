„U“ Craiova – Mediaș 2-1 / Papură, replică acidă la adresa lui Stelescu

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papură, s-a declarat mulțumit de victoria cu Gaz Metan Mediaș. El consideră însă că alb-albaștrii puteau să-i scutească pe fani de emoții spre final.

„Este important că am câștigat cele trei puncte. Puteam să ne facem meciul mult mai ușor, pentru că am avut situații destule de a marca și de a ne desprinde. Le-am dat șansă și au revenit în joc, dar consider că puteam marca mai mult și să avem un final liniștit. Acum trebuie să ne concentrăm pentru meciurile următoare. Ne așteaptă o săptămână dificilă“, a spus Papură.

„S-au apărat cu cinci oameni și mă bucur că am marcat în situațiile pe care le-am avut (…) Ei, neavând nicio miză, este normal să se comporte așa. Să joci relaxat și dacă îți iasă bine, dacă nu, iarăși bine. Pe mine mă depășesc regulile astea, cu insolvența. Mă gândesc că dacă sunt 13 echipe în insolvență și cea de pe locul 14 retrogradează, cine merge în cupele europene? Cea de pe locul 14, care retrogradează? Acum suntem 5 echipe apte financiar, dar dacă Mediaș câștigă campionatul nu merge în Liga Campionilor. Pentru ce joacă ei? E o ciudățenie, mă depășește această problemă“, a completat Corneliu Papură.

Papură: Oamenii de la Mediaș aud voci tot timpul

Corneliu Papură nu i-a rămas dator lui Ionuț Stelescu, după ce secundul lui Edi Iordănescu a afirmat că a fost viciere de rezultat și l-a „urecheat“ pe antrenorul Științei.

„Oamenii de la Mediaș aud voci tot timpul. Nu mă mai surprinde nimic. Sincer, nici la circ când veneau clovnii nu prea mă pasionau. Să mă impresioneze clovnii de la Mediaș, e prea mult deja! Oamenii atât pot! Așa că nici nu trebuie să asculți astfel de păreri. Nu mă preocupă“, a replicat Papură.

Acesta a explicat și motivul pentru care a primit cartonașul galben de la Horațiu Fesnic:

„Sub tensiunea jocului, i-am zis arbitrului că nu este normal să dea atât de ușor fault. Pentru că era un duel inegal, între Fofana – care e cât ușa și Mihăilă. Era un umăr la umăr și nu putea să cadă atât de ușor Fofana. I-am spus arbitrului că e ilogic, asta a fost tot“.

Are încredere totală în Ivan, Vătăjelu și Dielna

Corneliu Papură a comentat și evoluțiile a trei dintre elevii săi.

„Andrei Ivan a început bine jocul, a scos un penalti, și-a dominat adversarul și e păcat că nu reușește să înscrie. El are nevoie de moral. Să sperăm că nu este un blocaj la el și că va aborda meciurile viitoare cu mai multă încredere și că va marca“, a spus tehnicianul.

„Nu am avut soluții, de acea l-am folosit acolo pe Vătăjelu. El a jucat multe meciuri stânga sus și m-am gândit să nu mă expun. Vătăjelu mai jucase în bandă și m-am gândit că va da randament. Oricum, nu aveam altă soluție pe bancă pentru postul de mijlocaș ofensiv dreapta. Vătăjelu este un fotbalist cu calități foarte bune. El ar putea juca oriunde, pentru că este inteligent“, a menționat Papură.

„Dielna a debutat, dar este dificil pentru un jucător care vine pe parcursul campionatului, fără o pregătire, nu-și cunoaște nici colegii, să se impună. Îi este foarte greu să se adapteze la cerințele jocului, dar cred că a intrat destul de bine. Este un jucător care sper să ne ajute în aceste meciuri pe final, pe care le avem în play-off“, a încheiat Corneliu Papură.

