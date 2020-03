Fundaşul Universităţii Craiova, Ivan Martic, a prefaţat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, confruntarea cu Poli Iaşi, din sferturile Cupei României. Disputa cu moldovenii este programată miercuri, 4 martie, de la ora 20.30, pe stadionul „Emil Alexandrescu“. Fotbalistul elveţian de origine croată a punctat că se aşteaptă la un joc dificil şi îşi doreşte ca de data aceasta echipa sa să nu se mai relaxeze ca în jocul de campionat, de luna trecută, şi să rezolve calificarea fără emoţii.

„Cred că un meci de Cupă are mereu istoria sa. Este dificil şi trebuie să fim 100% concentraţi. Am văzut în repriza a doua de la Iaşi ce se poate întâmpla dacă nu suntem concentraţi la maximum. Sperăm să reuşim un meci bun şi să câştigăm acolo. Am auzit multă lume că ieri (cu Gaz Metan Mediaş – n.r.) a fost un meci aşa şi aşa, iar eu prefer să jucăm la fel şi să câştigăm. Avem un moral bun şi a fost şi înainte de Mediaş, chiar dacă pierduserăm cu CFR Cluj, şi iată că acum suntem pe primul loc.

Trebuie să ne concentrăm asupra meciului de miercuri, e important să-l câştigăm şi apoi vedem ce se mai întâmplă. Trebuie să fie o motivaţie pentru noi faptul că lumea vorbeşte de event. Sunt de trei ani aici, la Craiova, şi e pentru prima dată când suntem pe primul loc. Asta trebuie să fie o mare motivaţie pentru noi şi să luptăm atât pentru Cupă, cât şi pentru campionat. Nu e o presiune pe noi şi cred că lumea îşi doreşte să repetăm performanţa din urmă cu doi ani, când am cucerit Cupa“, a spus Ivan Martic

Acesta revine după o suspendare pentru cumul de cartonaşe galbene: „Sigur că este mai dificil în tribune. Fiecare jucător îşi doreşte să evolueze mereu. În tribune sunt mai calm, dar în teren sunt mai agresiv“.

Ivan Martic menţine suspasul în privinţa prelungirii contractului

Întrebat dacă şi-a dat acordul pentru prelungirea contractului cu Universitatea Craiova, Ivan Martic a menţionat că nu. El nu a dorit să se pronunţe asupra acestui subiect şi a menţionat că doar finanţatorul Mihai Rotaru ştie planurile sale de viitor.

„Sigur că m-am gândit la prelungirea contractului, am şi vorbit cu patronul, iar el ştie decizia mea. Nu vreau să o comunic acum! Eu mă apropii de 30 de ani şi mă gândesc mai mult la mine şi la familie. Toată lumea ştie că la 30 de ani nu mai eşti ca Mihăilă, să ai toată cariera în faţă. De aceea mă gândesc la multe lucruri. Îmi doresc o siguranţă mai mare pentru familie. Eu sunt deschis şi o să vedem. Sper să câştigăm titlul şi Cupa şi o să vedem ce se va întâmpla. Nu pot să mă pronunţ acum, dar domnul Rotaru ştie cum gândesc eu“, a declarat Ivan Martic.

